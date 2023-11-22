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Трейлер фильма "Легенда о самбо" (2022)

Трейлер фильма "Легенда о самбо" (2022)

Автор:
22 ноября 2023 12:45
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Алексей Шевченков   Владимир Гостюхин   Дмитрий Павленко   Павел Абраменков   Вячеслав Шихалеев   Андрей Богатырев   фильм   драмы   приключения   Антон Вохмин   Ольга Сташкевич   Георгий Перадзе   Евгений Карельских   александр наумов   Денис Кузнецов   Владимир Ячменев   Константин Симонов   Александр Давыдов   Спорт   Биографический   2023   Вольфганг Черни   
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Московская спартакиада, 1936 год. Приглашена сильнейшая команда борцов. Решающий поединок: кто-то одержит победу, кого-то ждет поражение, а кого-то — неожиданный поворот судьбы… Два мастера боевых искусств. Один — с детства обучался искусству дзюдо в Японии — Василий Ощепков. Другой, прошедший русско-японскую войну, разрабатывающий приемы для самообороны — Виктор Спиридонов. Оба одержимы идеей создания национальной борьбы. Так рождалось самбо.

Напряжение боев, интрига соревнований, великая эпоха открытий и надежд — все это переплетается с судьбами двух великих создателей самбо и их ученика Анатолия Харлампиева.

Страна: Россия

Жанр: биография, приключения, спорт

Дата выхода в России: 16 ноября 2023

В ролях: Вольфганг Черни, Дмитрий Павленко, Антон Вохмин, Алексей Шевченков, Ольга Сташкевич, Павел Абраменков, Денис Кузнецов, Александр Давыдов, Георгий Перадзе, Владимир Гостюхин, Евгений Карельских, Вячеслав Шихалеев, Константин Симонов, Александр Наумов, Владимир Ячменев

Режиссер: Андрей Богатырев

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Алексей Шевченков   Владимир Гостюхин   Дмитрий Павленко   Павел Абраменков   Вячеслав Шихалеев   Андрей Богатырев   фильм   драмы   приключения   Антон Вохмин   Ольга Сташкевич   Георгий Перадзе   Евгений Карельских   александр наумов   Денис Кузнецов   Владимир Ячменев   Константин Симонов   Александр Давыдов   Спорт   Биографический   2023   Вольфганг Черни   
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1  комментарий
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Сергей Полчаса назад
надо глянуть, сам 3 года занимался
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