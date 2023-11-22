Трейлер фильма "Легенда о самбо" (2022)

Московская спартакиада, 1936 год. Приглашена сильнейшая команда борцов. Решающий поединок: кто-то одержит победу, кого-то ждет поражение, а кого-то — неожиданный поворот судьбы… Два мастера боевых искусств. Один — с детства обучался искусству дзюдо в Японии — Василий Ощепков. Другой, прошедший русско-японскую войну, разрабатывающий приемы для самообороны — Виктор Спиридонов. Оба одержимы идеей создания национальной борьбы. Так рождалось самбо.
Напряжение боев, интрига соревнований, великая эпоха открытий и надежд — все это переплетается с судьбами двух великих создателей самбо и их ученика Анатолия Харлампиева.
Страна: Россия
Жанр: биография, приключения, спорт
Дата выхода в России: 16 ноября 2023
В ролях: Вольфганг Черни, Дмитрий Павленко, Антон Вохмин, Алексей Шевченков, Ольга Сташкевич, Павел Абраменков, Денис Кузнецов, Александр Давыдов, Георгий Перадзе, Владимир Гостюхин, Евгений Карельских, Вячеслав Шихалеев, Константин Симонов, Александр Наумов, Владимир Ячменев
Режиссер: Андрей Богатырев
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