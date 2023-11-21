Трейлер фильма "Папаша в бегах" (2023)

Привычная жизнь сибиряка Толи подходит к концу: его жена беременна. Молодой парень боится ответственности и сбегает на вахту. Но все идет не по плану. В поезде Толя знакомится с беспризорником Колей. Череда роковых совпадений, неверных решений и немножко хитрости юнца, и вот Толя уже числится похитителем детей и объявлен в областной розыск. Так начинается невероятное путешествие молодого папаши и его нового подопечного в городок Когалым.