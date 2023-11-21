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Трейлер фильма "Папаша в бегах" (2023)

Трейлер фильма "Папаша в бегах" (2023)

Автор:
21 ноября 2023 14:02
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Александр Галибин   Ирина Горбачёва   Михаил Тройник   кирилл полухин   фильм   комедии   Николай Аузин   Ярослав Могильников   Сергей Скобелев   Михаил Орлов   анна уколова   Леонид Громов   2023   
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Привычная жизнь сибиряка Толи подходит к концу: его жена беременна. Молодой парень боится ответственности и сбегает на вахту. Но все идет не по плану. В поезде Толя знакомится с беспризорником Колей. Череда роковых совпадений, неверных решений и немножко хитрости юнца, и вот Толя уже числится похитителем детей и объявлен в областной розыск. Так начинается невероятное путешествие молодого папаши и его нового подопечного в городок Когалым.

Страна: Россия

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 16 ноября 2023

В ролях: Михаил Тройник, Ярослав Могильников, Ирина Горбачёва, Анна Уколова, Кирилл Полухин, Михаил Орлов, Николай Аузин, Леонид Громов, Сергей Скобелев

Режиссер: Александр Галибин

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Александр Галибин   Ирина Горбачёва   Михаил Тройник   кирилл полухин   фильм   комедии   Николай Аузин   Ярослав Могильников   Сергей Скобелев   Михаил Орлов   анна уколова   Леонид Громов   2023   
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