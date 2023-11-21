Трейлер фильма "Моя ужасная сестра 2" (2023)

В семействе Юли и Максима родится еще одна девочка, которая станет объектом обожания для Лены и Сони. Пока родители заняты заботами о малышке и проблемами собственных отношений, старшим сёстрам придется справиться с новыми поводами для бунта, чтобы в итоге понять: даже если кажется, что всё в мире обернулось против, семья обязательно поймет и поддержит.
Страна: Россия
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 16 ноября 2023
В ролях: Наталья Чистякова-Ионова, Владимир Яглыч, София Петрова, Алёна Малахова, Женя Мауэргауз, Марина Яковлева, Лариса Удовиченко
Режиссер: Александр Галибин
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