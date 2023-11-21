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Трейлер фильма "Моя ужасная сестра 2" (2023)

Трейлер фильма "Моя ужасная сестра 2" (2023)

Автор:
21 ноября 2023 15:01
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Александр Галибин   София Петрова   Владимир Яглыч   Наталья Чистякова-Ионова   фильм   комедии   Алёна Малахова   Женя Мауэргауз   марина яковлева   Лариса Удовиченко   2023   
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В семействе Юли и Максима родится еще одна девочка, которая станет объектом обожания для Лены и Сони. Пока родители заняты заботами о малышке и проблемами собственных отношений, старшим сёстрам придется справиться с новыми поводами для бунта, чтобы в итоге понять: даже если кажется, что всё в мире обернулось против, семья обязательно поймет и поддержит.

Страна: Россия

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 16 ноября 2023

В ролях: Наталья Чистякова-Ионова, Владимир Яглыч, София Петрова, Алёна Малахова, Женя Мауэргауз, Марина Яковлева, Лариса Удовиченко

Режиссер: Александр Галибин

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Александр Галибин   София Петрова   Владимир Яглыч   Наталья Чистякова-Ионова   фильм   комедии   Алёна Малахова   Женя Мауэргауз   марина яковлева   Лариса Удовиченко   2023   
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