FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12246 постов • 1275 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Детектив Табо" (2023)

Трейлер фильма "Детектив Табо" (2023)

Автор:
20 ноября 2023 14:43
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   Мара Айбль-Айбесфельдт   Андреа Савацки   Литлхохонолофатсо Литлхакаяне   Ава Скуратовски   Клаудио Кайоло   приключения   Йоэль Олано   Германия   семейный   2023   
818
1
1

Одиннадцатилетний Табо хочет стать детективом, как в кино. Одно только но: его дом — маленькая африканская деревушка — мирный уголок саванны, где ничего не происходит. Но все меняется, когда в соседнем сафари-парке убивают носорога. Теперь Табо и его новой подруге Эмме предстоит не только позаботиться об оставленном детеныше носорога, но и провести расследование и поймать преступников.

Страна: Германия

Жанр: семейное кино, детектив

Дата выхода в России: 16 ноября 2023

В ролях: Андреа Савацки, Литлхохонолофатсо Литлхакаяне, Ава Скуратовски, Клаудио Кайоло, Йоэль Олано

Режиссер: Мара Айбль-Айбесфельдт

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   Мара Айбль-Айбесфельдт   Андреа Савацки   Литлхохонолофатсо Литлхакаяне   Ава Скуратовски   Клаудио Кайоло   приключения   Йоэль Олано   Германия   семейный   2023   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283448



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Котики на страже крепкого, здорового и сладкого сна
Котики на страже крепкого, здорового и сладкого сна
Российский губернатор призвал ужесточить правила для мигрантов и высылать их из страны вместе с семьями
Российский губернатор призвал ужесточить правила для мигрантов и высылать их из страны...
Набирающие популярность в сообществах
Конфликтный тигр из Хабаровского края снова переехал
Конфликтный тигр из Хабаровского края снова переехал
Принимай Родина 1000000-й мотороллер
Принимай Родина 1000000-й мотороллер
Быть таким как все с детства не умел?
Быть таким как все с детства не умел?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Интересный факт

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#интересное#люди#шоу бизнес#аварии#авто аварии#суд#позитив
#животные#интересно#кино#факты#Россия#Юмор#ДТП#Автовсячина#природа#подборка
#в мире#автомир#СССР#история#фильм#Прикол#новости#Ynews#искусство#кот

На что жалуетесь?

Вернуться