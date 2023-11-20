Трейлер фильма "Детектив Табо" (2023)

Одиннадцатилетний Табо хочет стать детективом, как в кино. Одно только но: его дом — маленькая африканская деревушка — мирный уголок саванны, где ничего не происходит. Но все меняется, когда в соседнем сафари-парке убивают носорога. Теперь Табо и его новой подруге Эмме предстоит не только позаботиться об оставленном детеныше носорога, но и провести расследование и поймать преступников.