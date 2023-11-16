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Трейлер фильма "Наследник" (2023)

Трейлер фильма "Наследник" (2023)

Автор:
16 ноября 2023 13:22
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Южная Корея   фильм   Пак Хун Джон   Ким Сон Хо   Кан Тхэ Джу   Ким Кан У   Го А Ра   Хо Джун Сок   боевики   Ли Ки Ён   Кэролайн Магбохос   Джастин Джон Харви   Квон Хёк Хён   Чхве Джон У   криминальный   2023   
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Молодой боксёр Марко Хан — всю жизнь прожил на Филиппинах и никогда не видел отца-корейца. Его мать тяжело больна, поэтому, пытаясь накопить на лечение, парень хватается за любые возможности заработка и разыскивает корейских родственников. Однажды на него выходят адвокаты, утверждающие, что его богатый папа жаждет встречи. Марко летит в Корею, но уже в самолёте парня начинает запугивать странный тип, называющий себя его другом.

Страна: Южная Корея

Жанр: боевик, криминал

Дата выхода в России: 9 ноября 2023

В ролях: Ким Сон Хо, Кан Тхэ Джу, Ким Кан У, Го А Ра, Хо Джун Сок, Чхве Джон У, Ли Ки Ён, Кэролайн Магбохос, Джастин Джон Харви, Квон Хёк Хён

Режиссер: Пак Хун Джон

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Южная Корея   фильм   Пак Хун Джон   Ким Сон Хо   Кан Тхэ Джу   Ким Кан У   Го А Ра   Хо Джун Сок   боевики   Ли Ки Ён   Кэролайн Магбохос   Джастин Джон Харви   Квон Хёк Хён   Чхве Джон У   криминальный   2023   
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