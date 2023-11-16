Трейлер фильма "Наследник" (2023)

Молодой боксёр Марко Хан — всю жизнь прожил на Филиппинах и никогда не видел отца-корейца. Его мать тяжело больна, поэтому, пытаясь накопить на лечение, парень хватается за любые возможности заработка и разыскивает корейских родственников. Однажды на него выходят адвокаты, утверждающие, что его богатый папа жаждет встречи. Марко летит в Корею, но уже в самолёте парня начинает запугивать странный тип, называющий себя его другом.