Трейлер фильма "Наследник" (2023)

Молодой боксёр Марко Хан — всю жизнь прожил на Филиппинах и никогда не видел отца-корейца. Его мать тяжело больна, поэтому, пытаясь накопить на лечение, парень хватается за любые возможности заработка и разыскивает корейских родственников. Однажды на него выходят адвокаты, утверждающие, что его богатый папа жаждет встречи. Марко летит в Корею, но уже в самолёте парня начинает запугивать странный тип, называющий себя его другом.
Страна: Южная Корея
Жанр: боевик, криминал
Дата выхода в России: 9 ноября 2023
В ролях: Ким Сон Хо, Кан Тхэ Джу, Ким Кан У, Го А Ра, Хо Джун Сок, Чхве Джон У, Ли Ки Ён, Кэролайн Магбохос, Джастин Джон Харви, Квон Хёк Хён
Режиссер: Пак Хун Джон
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