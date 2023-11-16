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Трейлер фильма "Новый парень моей жены"(2022)

Трейлер фильма "Новый парень моей жены"(2022)

Автор:
16 ноября 2023 13:02
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Лаура Манья   Диего Мартин   Белен Куэста   Уго Силва   Хоакин Рейес   Рохер Берруэсо   Андре Кастро   Лаура Мингвелл   фильм   Эрик Масип   Анжела Сервантес   комедии   мелодрамы   Испания   2022   
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Диего устал от своей жены и дико хочет развестись. По его мнению, Люсия уже не так привлекательна, да и вообще стала редкой душнилой. Решив обратиться к профессиональному соблазнителю Флоресу, Диего надеется, что интрижка жены подтолкнет ее к разрыву отношений. Однако под влиянием Флореса Люсия изменяется, становится романтичной, душевной, словом, той самой Люсией, в которую когда-то влюбился Диего. И теперь он вовсе не хочет развода!

Страна: Испания

Жанр: комедия, мелодрама

Дата выхода в России: 9 ноября 2023

В ролях: Диего Мартин, Белен Куэста, Уго Силва, Хоакин Рейес, Рохер Берруэсо, Андре Кастро, Лаура Мингвелл, Эрик Масип, Анжела Сервантес

Режиссер: Лаура Манья

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Лаура Манья   Диего Мартин   Белен Куэста   Уго Силва   Хоакин Рейес   Рохер Берруэсо   Андре Кастро   Лаура Мингвелл   фильм   Эрик Масип   Анжела Сервантес   комедии   мелодрамы   Испания   2022   
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