Трейлер фильма "Новый парень моей жены"(2022)

Диего устал от своей жены и дико хочет развестись. По его мнению, Люсия уже не так привлекательна, да и вообще стала редкой душнилой. Решив обратиться к профессиональному соблазнителю Флоресу, Диего надеется, что интрижка жены подтолкнет ее к разрыву отношений. Однако под влиянием Флореса Люсия изменяется, становится романтичной, душевной, словом, той самой Люсией, в которую когда-то влюбился Диего. И теперь он вовсе не хочет развода!