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Трейлер мультфильма "Мастер Кид "(2021)

Трейлер мультфильма "Мастер Кид "(2021)

Автор:
15 ноября 2023 14:40
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Китай   2021   Цяо Юй   Лю Чжицзян   Чжу Цзин   Бай Вэньсянь   Ли Ян   Цэфей   мультфильм   приключения   фэнтези   
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Юный Леон мечтает стать архатом — обладателем божественных способностей и мудрости. Но мальчик совсем не похож на героя: все его попытки помочь больной матери и завоевать уважение соседей заканчиваются полным провалом. Внезапно Леон узнает, что в прошлой жизни он был великим укротителем драконов — а значит, рано или поздно ему суждено открыть в себе сверхспособности и стать настоящим воином.

Страна: Китай

Жанр: приключения, фэнтези

Дата выхода в России: 9 ноября 2023

Роли озвучивали: Чжу Цзин , Бай Вэньсянь, Ли Ян, Цэфей
Режиссер: Цяо Юй, Лю Чжицзян

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Китай   2021   Цяо Юй   Лю Чжицзян   Чжу Цзин   Бай Вэньсянь   Ли Ян   Цэфей   мультфильм   приключения   фэнтези   
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