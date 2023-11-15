Трейлер мультфильма "Мастер Кид "(2021)

Юный Леон мечтает стать архатом — обладателем божественных способностей и мудрости. Но мальчик совсем не похож на героя: все его попытки помочь больной матери и завоевать уважение соседей заканчиваются полным провалом. Внезапно Леон узнает, что в прошлой жизни он был великим укротителем драконов — а значит, рано или поздно ему суждено открыть в себе сверхспособности и стать настоящим воином.
Страна: Китай
Жанр: приключения, фэнтези
Дата выхода в России: 9 ноября 2023
Роли озвучивали: Чжу Цзин , Бай Вэньсянь, Ли Ян, Цэфей
Режиссер: Цяо Юй, Лю Чжицзян
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