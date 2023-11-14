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Трейлер мультфильма "Крылатая история" (2023)

Трейлер мультфильма "Крылатая история" (2023)

Автор:
14 ноября 2023 14:21
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Софи Рой   Мена Массуд   татьяна маслани   Андрей Батт   мультфильм   комедии   Германия   семейный   Канада   2023   
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Патрик — совершенно необычный мотылек. Он умен и очень изобретателен. А еще он мечтает отправиться в далекое, самое захватывающее приключение в своей жизни. Но летать он так и не научился, так как с самого детства у него всего одно крыло. Что ж, придется прибегнуть к хитростям, смелым изобретениям, а также помощи верных и веселых друзей. Он ни перед чем не остановится и не оставит свою мечту — порхать в небе и, наконец, увидеть мир с высоты полета.

Страна: Германия, Канада

Жанр: комедия, семейный

Дата выхода в России: 9 ноября 2023

Роли озвучивали: Мена Массуд, Татьяна Маслани, Андрей Батт

Режиссер: Софи Рой

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Софи Рой   Мена Массуд   татьяна маслани   Андрей Батт   мультфильм   комедии   Германия   семейный   Канада   2023   
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