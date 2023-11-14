Трейлер фильма "Катастрофа" (2023)

По всему миру наблюдаются аномальные случаи кислотных дождей, уничтожающих все живое. В центре смертоносной стихии оказывается пятнадцатилетняя Сельма и ее родители. Вместе им предстоит объединить все силы, чтобы спастись от вселенской угрозы и пережить апокалипсис.
Страна: Бельгия, Франция
Жанр: драма, фантастика
Дата выхода в России: 9 ноября 2023
В ролях: Гийом Кане, Летиция Дош, Пасьенс Мюншенбак, Мари Юнг, Сулиан Браим, Клеман Брессон, Паскаль Парментье, Антуан Косенс, Мартен Версет, Валентейн Даненс, Фелисия Таллюто, Арман Элои, Бландин Лагорс, Лоретта Ниссен, Фредерик Куиф
Режиссер: Жюст Филиппо
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