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Трейлер фильма "Катастрофа" (2023)

Трейлер фильма "Катастрофа" (2023)

Автор:
14 ноября 2023 12:20
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   франция   Фелисия Таллюто   гийом кане   Пасьенс Мюншенбак   Мари Юнг   Сулиан Браим   Клеман Брессон   Паскаль Парментье   Летиция Дош   Антуан Косенс   Мартен Версет   Валентейн Даненс   Арман Элои   Бландин Лагорс   Лоретта Ниссен   Фредерик Куиф   Жюст Филиппо   фильм   драмы   фантастика   Бельгия   2023   
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По всему миру наблюдаются аномальные случаи кислотных дождей, уничтожающих все живое. В центре смертоносной стихии оказывается пятнадцатилетняя Сельма и ее родители. Вместе им предстоит объединить все силы, чтобы спастись от вселенской угрозы и пережить апокалипсис.

Страна: Бельгия, Франция

Жанр: драма, фантастика

Дата выхода в России: 9 ноября 2023

В ролях: Гийом Кане, Летиция Дош, Пасьенс Мюншенбак, Мари Юнг, Сулиан Браим, Клеман Брессон, Паскаль Парментье, Антуан Косенс, Мартен Версет, Валентейн Даненс, Фелисия Таллюто, Арман Элои, Бландин Лагорс, Лоретта Ниссен, Фредерик Куиф

Режиссер: Жюст Филиппо

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   франция   Фелисия Таллюто   гийом кане   Пасьенс Мюншенбак   Мари Юнг   Сулиан Браим   Клеман Брессон   Паскаль Парментье   Летиция Дош   Антуан Косенс   Мартен Версет   Валентейн Даненс   Арман Элои   Бландин Лагорс   Лоретта Ниссен   Фредерик Куиф   Жюст Филиппо   фильм   драмы   фантастика   Бельгия   2023   
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