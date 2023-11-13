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Трейлер фильма "Год рождения" (2023)

Трейлер фильма "Год рождения" (2023)

Автор:
13 ноября 2023 13:30
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Михаил Местецкий   эльдар калимулин   юлия ромашина   роман евдокимов   велимир русаков   Дмитрий Быковский-Ромашов   Захар Савченко   Юлия Джулай   Олег Васильков   фильм   драмы   комедии   фэнтези   Михаил Хуранов   Анастасия Талызина   2023   Юра Борисов   
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Мечтатель Филипп полон диких и утопических идей. Он живёт только своими увлечениями и, например, твёрдо намерен провести крупнейший в мире музыкальный фестиваль в родном Металлогорске. Но всё меняется, когда он встречает Марину и их обоих поглощает любовь. На горизонте уже маячит взрослая семейная жизнь, а он никак не может отказаться от нелепых фантазий.

Однако, когда кажется, что суровая реальность берет верх, в Металлогорске начинают происходить настоящие чудеса. И чем фантастичнее становится мир вокруг, тем важнее для Филиппа не терять головы.

Страна: Россия

Жанр: драма, комедия, фэнтези

Дата выхода в России: 9 ноября 2023

В ролях: Эльдар Калимулин, Анастасия Талызина, Юра Борисов, Олег Васильков, Михаил Хуранов, Юлия Ромашина, Дмитрий Быковский-Ромашов, Роман Евдокимов, Велимир Русаков, Захар Савченко, Юлия Джулай

Режиссер: Михаил Местецкий

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Михаил Местецкий   эльдар калимулин   юлия ромашина   роман евдокимов   велимир русаков   Дмитрий Быковский-Ромашов   Захар Савченко   Юлия Джулай   Олег Васильков   фильм   драмы   комедии   фэнтези   Михаил Хуранов   Анастасия Талызина   2023   Юра Борисов   
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