Трейлер фильма "Год рождения" (2023)

Мечтатель Филипп полон диких и утопических идей. Он живёт только своими увлечениями и, например, твёрдо намерен провести крупнейший в мире музыкальный фестиваль в родном Металлогорске. Но всё меняется, когда он встречает Марину и их обоих поглощает любовь. На горизонте уже маячит взрослая семейная жизнь, а он никак не может отказаться от нелепых фантазий.
Однако, когда кажется, что суровая реальность берет верх, в Металлогорске начинают происходить настоящие чудеса. И чем фантастичнее становится мир вокруг, тем важнее для Филиппа не терять головы.
Страна: Россия
Жанр: драма, комедия, фэнтези
Дата выхода в России: 9 ноября 2023
В ролях: Эльдар Калимулин, Анастасия Талызина, Юра Борисов, Олег Васильков, Михаил Хуранов, Юлия Ромашина, Дмитрий Быковский-Ромашов, Роман Евдокимов, Велимир Русаков, Захар Савченко, Юлия Джулай
Режиссер: Михаил Местецкий
Источник:
Источник: