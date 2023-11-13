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Трейлер фильма "В паутине" (2023)

Трейлер фильма "В паутине" (2023)

Автор:
13 ноября 2023 12:29
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Ким Джи Ун   Хо Сон Кан   Им Су Джон   О Джон Сэ   Чан Ён Нам   Ким Дон Ён   Чон ***ин   Пак Чон-Су   Кристал Чон   Ин Ги Чон   Джисон Чо   Южная Корея   фильм   драмы   комедии   Ким Джун Хи   Чон У Сон   Ким Мин Джэ   2023   
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1970-е. Пытаясь избавиться от преследующих его видений идеальных сцен, режиссёр Ким переписывает концовку уже снятого триллера «Паутина» и добивается пересъёмок. Также он надеется доказать свою состоятельность и посрамить критиков, которые считают его бездарем, некогда укравшим сценарий у своего наставника — великого режиссёра Щина — и таким образом прославившимся.

Не получив одобрения руководительницы студии, Ким вместе с поддерживающей его продюсершей втайне начинает пересъёмки, но всё идёт наперекосяк, и вдобавок на площадку заявляется цензор.

Страна: Южная Корея

Жанр: драма, комедия

Дата выхода в России: 9 ноября 2023

В ролях: Хо Сон Кан, Им Су Джон, Ким Мин Джэ, О Джон Сэ, Чан Ён Нам, Ким Дон Ён, Чон У Сон, Чон Ё Бин, Пак Чон-Су, Кристал Чон, Ин Ги Чон, Джисон Чо, Ким Джун Хи

Режиссер: Ким Джи Ун

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Ким Джи Ун   Хо Сон Кан   Им Су Джон   О Джон Сэ   Чан Ён Нам   Ким Дон Ён   Чон ***ин   Пак Чон-Су   Кристал Чон   Ин Ги Чон   Джисон Чо   Южная Корея   фильм   драмы   комедии   Ким Джун Хи   Чон У Сон   Ким Мин Джэ   2023   
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