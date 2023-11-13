Трейлер фильма "В паутине" (2023)

1970-е. Пытаясь избавиться от преследующих его видений идеальных сцен, режиссёр Ким переписывает концовку уже снятого триллера «Паутина» и добивается пересъёмок. Также он надеется доказать свою состоятельность и посрамить критиков, которые считают его бездарем, некогда укравшим сценарий у своего наставника — великого режиссёра Щина — и таким образом прославившимся.