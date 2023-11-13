Трейлер фильма "В паутине" (2023)

1970-е. Пытаясь избавиться от преследующих его видений идеальных сцен, режиссёр Ким переписывает концовку уже снятого триллера «Паутина» и добивается пересъёмок. Также он надеется доказать свою состоятельность и посрамить критиков, которые считают его бездарем, некогда укравшим сценарий у своего наставника — великого режиссёра Щина — и таким образом прославившимся.
Не получив одобрения руководительницы студии, Ким вместе с поддерживающей его продюсершей втайне начинает пересъёмки, но всё идёт наперекосяк, и вдобавок на площадку заявляется цензор.
Страна: Южная Корея
Жанр: драма, комедия
Дата выхода в России: 9 ноября 2023
В ролях: Хо Сон Кан, Им Су Джон, Ким Мин Джэ, О Джон Сэ, Чан Ён Нам, Ким Дон Ён, Чон У Сон, Чон Ё Бин, Пак Чон-Су, Кристал Чон, Ин Ги Чон, Джисон Чо, Ким Джун Хи
Режиссер: Ким Джи Ун
Источник:
Источник: