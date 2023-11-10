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Трейлер фильма "Агент 044: Операция Гарни" (2023)

Трейлер фильма "Агент 044: Операция Гарни" (2023)

Автор:
10 ноября 2023 12:19
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Айк Кбеян   Мкртич Арзуманян   Ивета Мукучян   Мариам Давтян   Карлос Мурадян   Сергей Саргсян   Макар Галстян   Андраник Арутюнян   Эмма Сапунджян   Милена Аванесян   Армения   фильм   комедии   2023   
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Известному аргентино-армянскому агенту Гензелю Брутенцу предстоит найти известного журналиста, похищенного при загадочных обстоятельствах. В этом расследовании к Гензелю присоединяется лейтенант Анна Григорян. Следуя за уликами, Гензель и Анна попадают во множество забавных ситуаций.

Страна: Армения

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 9 ноября 2023

В ролях: Мкртич Арзуманян, Ивета Мукучян, Мариам Давтян, Карлос Мурадян, Сергей Саргсян, Макар Галстян, Андраник Арутюнян, Эмма Сапунджян, Милена Аванесян

Режиссер: Айк Кбеян

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Айк Кбеян   Мкртич Арзуманян   Ивета Мукучян   Мариам Давтян   Карлос Мурадян   Сергей Саргсян   Макар Галстян   Андраник Арутюнян   Эмма Сапунджян   Милена Аванесян   Армения   фильм   комедии   2023   
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1  комментарий
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Ya 3 минуты назад
сомневаюсь что фильм выстрелит , не припомню последнее лет 5 что бы армянские фильмы были хорошие , хотя кто знает может и будет шедевр, как говориться посмотрим !
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