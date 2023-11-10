Трейлер фильма "Агент 044: Операция Гарни" (2023)

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Известному аргентино-армянскому агенту Гензелю Брутенцу предстоит найти известного журналиста, похищенного при загадочных обстоятельствах. В этом расследовании к Гензелю присоединяется лейтенант Анна Григорян. Следуя за уликами, Гензель и Анна попадают во множество забавных ситуаций.
Страна: Армения
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 9 ноября 2023
В ролях: Мкртич Арзуманян, Ивета Мукучян, Мариам Давтян, Карлос Мурадян, Сергей Саргсян, Макар Галстян, Андраник Арутюнян, Эмма Сапунджян, Милена Аванесян
Режиссер: Айк Кбеян
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