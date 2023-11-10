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Трейлер фильма "Ангел мести" (2023)

Трейлер фильма "Ангел мести" (2023)

Автор:
10 ноября 2023 14:19
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Итан Альварес   Валентина Квиза   Дерек Леон   Ксабьер Дейв   Паула Морадо   Исабель Навейра   Риккардо де Баррейро   Начо Кастаньо   Фрэн Ногейра   Адриан Кастиньейрас   франция   Ксавьер Эстевес   Мачи Сальгадо   фильм   драмы   триллеры   криминальный   Испания   2023   Хуан Галинаньес   Луис Тосар   Алекс Гарсия   Арон Пипер   Элена Анайя   Пепа Грасия   Мария Луиза Майоль   Мигель Инсуа   
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Заядлый игрок Серхио, получив наводку, возвращается в букмекерскую контору, пытаясь вернуть все проигранные деньги, но другой игрок врывается в заведение с пистолетом, и один выстрел навсегда меняет его жизнь. И не только его.

Страна: Испания, Франция

Жанр: драма, криминал, триллер

Дата выхода в России: 9 ноября 2023

В ролях: Луис Тосар, Алекс Гарсия, Арон Пипер, Элена Анайя, Пепа Грасия, Мария Луиза Майоль, Мигель Инсуа, Итан Альварес, Валентина Квиза, Дерек Леон, Ксабьер Дейв, Паула Морадо, Исабель Навейра, Риккардо де Баррейро, Ксавьер Эстевес, Начо Кастаньо, Мачи Сальгадо, Фрэн Ногейра, Адриан Кастиньейрас

Режиссер: Хуан Галинаньес

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Итан Альварес   Валентина Квиза   Дерек Леон   Ксабьер Дейв   Паула Морадо   Исабель Навейра   Риккардо де Баррейро   Начо Кастаньо   Фрэн Ногейра   Адриан Кастиньейрас   франция   Ксавьер Эстевес   Мачи Сальгадо   фильм   драмы   триллеры   криминальный   Испания   2023   Хуан Галинаньес   Луис Тосар   Алекс Гарсия   Арон Пипер   Элена Анайя   Пепа Грасия   Мария Луиза Майоль   Мигель Инсуа   
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