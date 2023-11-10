Трейлер фильма "Ангел мести" (2023)

Заядлый игрок Серхио, получив наводку, возвращается в букмекерскую контору, пытаясь вернуть все проигранные деньги, но другой игрок врывается в заведение с пистолетом, и один выстрел навсегда меняет его жизнь. И не только его.
Страна: Испания, Франция
Жанр: драма, криминал, триллер
Дата выхода в России: 9 ноября 2023
В ролях: Луис Тосар, Алекс Гарсия, Арон Пипер, Элена Анайя, Пепа Грасия, Мария Луиза Майоль, Мигель Инсуа, Итан Альварес, Валентина Квиза, Дерек Леон, Ксабьер Дейв, Паула Морадо, Исабель Навейра, Риккардо де Баррейро, Ксавьер Эстевес, Начо Кастаньо, Мачи Сальгадо, Фрэн Ногейра, Адриан Кастиньейрас
Режиссер: Хуан Галинаньес
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