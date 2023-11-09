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Трейлер фильма "Край надломленной луны" (2022)

Трейлер фильма "Край надломленной луны" (2022)

Автор:
09 ноября 2023 14:35
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Илья Дель   Россия   Савелий Кудряшов   Ростислав Бершауэр   фильм   Ричард Ли Вилсон   эра зиганшина   Виктория Толстоганова   драма   артём быстров   2022   Анна Шепелева   Маша Лобанова   Егор Морозов   Надежда Лумпова   Светлана Самошина   
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Четырнадцатилетняя Соня неожиданно узнает, что мать много лет врала ей о смерти отца, а ему запретила общаться с дочерьми. Не в силах простить такое предательство, она сбегает из дома. Мать и старшая сестра Саша находят Соню на их старой даче, куда уже много лет никто не приезжал.

Три женщины вынуждены наконец-то проговорить все проблемы, обиды и страхи, которые так старательно годами замалчивались. Это дает начало долгому пути восстановления семейных связей.

Страна: Россия

Жанр: драма

Дата выхода в России: 2 ноября 2023

В ролях: Виктория Толстоганова, Анна Шепелева, Маша Лобанова, Артём Быстров, Ростислав Бершауэр, Эра Зиганшина, Надежда Лумпова, Илья Дель, Савелий Кудряшов, Егор Морозов, Ричард Ли Вилсон

Режиссер: Светлана Самошина

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Илья Дель   Россия   Савелий Кудряшов   Ростислав Бершауэр   фильм   Ричард Ли Вилсон   эра зиганшина   Виктория Толстоганова   драма   артём быстров   2022   Анна Шепелева   Маша Лобанова   Егор Морозов   Надежда Лумпова   Светлана Самошина   
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