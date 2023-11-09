Трейлер фильма "Край надломленной луны" (2022)

Четырнадцатилетняя Соня неожиданно узнает, что мать много лет врала ей о смерти отца, а ему запретила общаться с дочерьми. Не в силах простить такое предательство, она сбегает из дома. Мать и старшая сестра Саша находят Соню на их старой даче, куда уже много лет никто не приезжал.