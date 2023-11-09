Трейлер фильма "Край надломленной луны" (2022)

Четырнадцатилетняя Соня неожиданно узнает, что мать много лет врала ей о смерти отца, а ему запретила общаться с дочерьми. Не в силах простить такое предательство, она сбегает из дома. Мать и старшая сестра Саша находят Соню на их старой даче, куда уже много лет никто не приезжал.
Три женщины вынуждены наконец-то проговорить все проблемы, обиды и страхи, которые так старательно годами замалчивались. Это дает начало долгому пути восстановления семейных связей.
Страна: Россия
Жанр: драма
Дата выхода в России: 2 ноября 2023
В ролях: Виктория Толстоганова, Анна Шепелева, Маша Лобанова, Артём Быстров, Ростислав Бершауэр, Эра Зиганшина, Надежда Лумпова, Илья Дель, Савелий Кудряшов, Егор Морозов, Ричард Ли Вилсон
Режиссер: Светлана Самошина
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