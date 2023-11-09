FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12205 постов • 1275 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Мой ленивец-убийца" (2023)

Трейлер фильма "Мой ленивец-убийца" (2023)

Автор:
09 ноября 2023 15:27
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   Сидни Крейвен   Мэттью Гудхью   Лиза Амбалаванар   Стефан Капичич   Оливия Руайр   Тифф Стивенсон   Грейс Паттерсон   Келли Линн Рейтер   Тияна Упчев   Милица Врзич   Аннамария Серда   Кэди Ланигэн   
861
1
1

Эмили хочет стать президентом женского студенческого сообщества, а завоевать популярность у сокурсниц ей должен помочь очаровательный ручной ленивец. Но милый зверек не только находчив, но и очень обидчив и не намерен терпеть козни конкуренток хозяйки. Кампус накрывает череда загадочных смертей, а симпатичный талисман становится главным подозреваемым.

Страна: США

Жанр: комедия, триллер, ужасы

Дата выхода в России: 2 ноября 2023

В ролях: Лиза Амбалаванар, Стефан Капичич, Сидни Крейвен, Оливия Руайр, Тифф Стивенсон, Грейс Паттерсон, Келли Линн Рейтер, Тияна Упчев, Милица Врзич, Аннамария Серда, Кэди Ланигэн

Режиссер: Мэттью Гудхью

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   Сидни Крейвен   Мэттью Гудхью   Лиза Амбалаванар   Стефан Капичич   Оливия Руайр   Тифф Стивенсон   Грейс Паттерсон   Келли Линн Рейтер   Тияна Упчев   Милица Врзич   Аннамария Серда   Кэди Ланигэн   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283421



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Секреты актерского мастерства
Секреты актерского мастерства
Нервы не выдержали: американский адвокат застрелил в Панаме двух экоактивистов, перегородивших дорогу
Нервы не выдержали: американский адвокат застрелил в Панаме двух экоактивистов,...
Набирающие популярность в сообществах
Взрослый писатель с детским именем
Взрослый писатель с детским именем
В центре Москвы восстановили аварийный доходный дом XVII века. Фото до/после⁠⁠
В центре Москвы восстановили аварийный доходный дом XVII века. Фото до/после⁠⁠
5 заболеваний, при которых наша иммунная система начинает повреждать саму себя
5 заболеваний, при которых наша иммунная система начинает повреждать саму себя
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда знаний ещё недостаточно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#в мире#интересное#факты#аварии#авто аварии#полиция#забавно#Россия
#автомобили#люди#Юмор#животные#история#ДТП#Автовсячина#Ynews#истории#инцидент
#автомир#интересно#Прикол#кино#фильм#позитив#Разное#подборка#Китай#съемка

На что жалуетесь?

Вернуться