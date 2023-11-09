Трейлер фильма "Мой ленивец-убийца" (2023)

Эмили хочет стать президентом женского студенческого сообщества, а завоевать популярность у сокурсниц ей должен помочь очаровательный ручной ленивец. Но милый зверек не только находчив, но и очень обидчив и не намерен терпеть козни конкуренток хозяйки. Кампус накрывает череда загадочных смертей, а симпатичный талисман становится главным подозреваемым.
Страна: США
Жанр: комедия, триллер, ужасы
Дата выхода в России: 2 ноября 2023
В ролях: Лиза Амбалаванар, Стефан Капичич, Сидни Крейвен, Оливия Руайр, Тифф Стивенсон, Грейс Паттерсон, Келли Линн Рейтер, Тияна Упчев, Милица Врзич, Аннамария Серда, Кэди Ланигэн
Режиссер: Мэттью Гудхью
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