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Трейлер фильма "Катя-Катя" (2023)

Трейлер фильма "Катя-Катя" (2023)

Автор:
08 ноября 2023 11:48
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Юрий Павлов   Россия   Иван Агапов   фильм   Анна Чернакова   Янина Загорская   Оливия Козлова   Ольга Красько   Наталья Акимова   Марфа Иванова   Антонина Большакова   Сергей Гришин   Николай Наркевич   Надежда Бадакова   Ирина Латушко   Полина Одинцова   Любовь Руднева   Анна Ковалёва   анастасия фурса   Алексей Ярмилко   Ян Решетников   Степан Емельянов   Назар Субботин   2023   
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Московская школьница Катя переписывается с курсантом военно-морского училища Константином в 1942 году, ее тезка – наша современница, она пианистка, ей 14 лет. Пласты времени сдвинутся, и Катя из наших дней будет идти по следам своих сверстников, живущих в «сороковых-роковых».

Страна: Россия

Жанр: мелодрама

Дата выхода в России: 2 ноября 2023

В ролях: Янина Загорская, Оливия Козлова, Ольга Красько, Наталья Акимова, Марфа Иванова, Антонина Большакова, Сергей Гришин, Юрий Павлов, Николай Наркевич, Надежда Бадакова, Ирина Латушко, Полина Одинцова, Любовь Руднева, Анна Ковалёва, Анастасия Фурса, Алексей Ярмилко, Иван Агапов, Ян Решетников, Степан Емельянов, Назар Субботин

Режиссер: Анна Чернакова

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Юрий Павлов   Россия   Иван Агапов   фильм   Анна Чернакова   Янина Загорская   Оливия Козлова   Ольга Красько   Наталья Акимова   Марфа Иванова   Антонина Большакова   Сергей Гришин   Николай Наркевич   Надежда Бадакова   Ирина Латушко   Полина Одинцова   Любовь Руднева   Анна Ковалёва   анастасия фурса   Алексей Ярмилко   Ян Решетников   Степан Емельянов   Назар Субботин   2023   
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