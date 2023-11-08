Трейлер фильма "Катя-Катя" (2023)

Московская школьница Катя переписывается с курсантом военно-морского училища Константином в 1942 году, ее тезка – наша современница, она пианистка, ей 14 лет. Пласты времени сдвинутся, и Катя из наших дней будет идти по следам своих сверстников, живущих в «сороковых-роковых».