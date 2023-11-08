Трейлер фильма "Дочь болотного царя" (2023)

Двенадцать лет Хелена прожила в изоляции под присмотром отца — тирана и убийцы, известного под прозвищем Болотный Царь. Когда его упрятали за решетку, девочка стала жить обычной жизнью. Прошло 20 лет, у Хелены своя семья, которая ничего не знает о её прошлом. Спустя много лет Болотный Царь сбегает из тюрьмы, и Хелена вынуждена помогать полиции ловить преступника, чтобы оградить близких от опасности.
Для этого ей придется использовать навыки, которым ее обучил жестокий отец.
Страна: США
Жанр: драма, триллер
Дата выхода в России: 2 ноября 2023
В ролях: Дейзи Ридли, Бен Мендельсон, Гаррет Хедлунд, Гил Бирмингем, Бруклин Принс, Карен Писториус, Крис Вайолетт, Имали Перера, Памела МакДональд, Эш Кэтервуд, Джозеф Дэли, Джошуа Пис, Джои Карсон
Режиссер: Нил Бёргер
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