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Трейлер фильма "Дочь болотного царя" (2023)

Трейлер фильма "Дочь болотного царя" (2023)

Автор:
08 ноября 2023 14:03
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Бруклин Принс   Бен Мендельсон   США   Гаррет Хедлунд   фильм   драмы   триллеры   Дейзи Ридли   Нил Бёргер   Гил Бирмингем   карен писториус   Крис Вайолетт   Имали Перера   Памела МакДональд   Эш Кэтервуд   Джозеф Дэли   Джошуа Пис   Джои Карсон   2023   
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Двенадцать лет Хелена прожила в изоляции под присмотром отца — тирана и убийцы, известного под прозвищем Болотный Царь. Когда его упрятали за решетку, девочка стала жить обычной жизнью. Прошло 20 лет, у Хелены своя семья, которая ничего не знает о её прошлом. Спустя много лет Болотный Царь сбегает из тюрьмы, и Хелена вынуждена помогать полиции ловить преступника, чтобы оградить близких от опасности.

Для этого ей придется использовать навыки, которым ее обучил жестокий отец.

Страна: США

Жанр: драма, триллер

Дата выхода в России: 2 ноября 2023

В ролях: Дейзи Ридли, Бен Мендельсон, Гаррет Хедлунд, Гил Бирмингем, Бруклин Принс, Карен Писториус, Крис Вайолетт, Имали Перера, Памела МакДональд, Эш Кэтервуд, Джозеф Дэли, Джошуа Пис, Джои Карсон

Режиссер: Нил Бёргер

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Бруклин Принс   Бен Мендельсон   США   Гаррет Хедлунд   фильм   драмы   триллеры   Дейзи Ридли   Нил Бёргер   Гил Бирмингем   карен писториус   Крис Вайолетт   Имали Перера   Памела МакДональд   Эш Кэтервуд   Джозеф Дэли   Джошуа Пис   Джои Карсон   2023   
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