Трейлер фильма "Дочь болотного царя" (2023)

Двенадцать лет Хелена прожила в изоляции под присмотром отца — тирана и убийцы, известного под прозвищем Болотный Царь. Когда его упрятали за решетку, девочка стала жить обычной жизнью. Прошло 20 лет, у Хелены своя семья, которая ничего не знает о её прошлом. Спустя много лет Болотный Царь сбегает из тюрьмы, и Хелена вынуждена помогать полиции ловить преступника, чтобы оградить близких от опасности.