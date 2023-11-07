Трейлер фильма "Будика: Королева воинов" (2023)

Кельтская королева Будика правит народом иценов вместе со своим мужем Прасутагом. Когда он был предан и убит Римом, королевство Будики осталось без наследника, а римляне захватили их земли и имущество. Доведенная до безумия и полная решимости отомстить за смерть мужа и дочерей, Будика объединяет племена региона и начинает эпическую войну против могущественной Римской империи.
Страна: Великобритания
Жанр: боевик, фэнтези
Дата выхода в России: 2 ноября 2023
В ролях: Ольга Куриленко, Клайв Станден, Ник Моран, Джеймс Фолкнер, Люси Мартин, Петер Франсен, Рита Ташингем, Гарри Киртон, Лео Грегори, Рэйчел Уайлд, Доминик Ванденберг, Ярден Тусия-Коэн, Энди Бекуит, Джеймс Джей Нанн, Крис Джонсон, Джастин Сисум, Лиллибет Бютанашева, Литяна Бютанашева, Линдси Таунли
Режиссер: Джесси Джонсон
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