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Трейлер фильма "Будика: Королева воинов" (2023)

Трейлер фильма "Будика: Королева воинов" (2023)

Автор:
07 ноября 2023 10:00
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Рита Ташингем   Петер Франсен   Джесси Джонсон   ольга куриленко   фильм   боевики   фэнтези   Клайв Станден   Джеймс Фолкнер   Ник Моран   Гарри Киртон   Лео Грегори   Рэйчел Уайлд   Доминик Ванденберг   Ярден Тусия-Коэн   Энди Бекуит   Джеймс Джей Нанн   Крис Джонсон   Джастин Сисум   Лиллибет Бютанашева   Литяна Бютанашева   Линдси Таунли   Великобритания   Люси Мартин   2023   
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Кельтская королева Будика правит народом иценов вместе со своим мужем Прасутагом. Когда он был предан и убит Римом, королевство Будики осталось без наследника, а римляне захватили их земли и имущество. Доведенная до безумия и полная решимости отомстить за смерть мужа и дочерей, Будика объединяет племена региона и начинает эпическую войну против могущественной Римской империи.

Страна: Великобритания

Жанр: боевик, фэнтези

Дата выхода в России: 2 ноября 2023

В ролях: Ольга Куриленко, Клайв Станден, Ник Моран, Джеймс Фолкнер, Люси Мартин, Петер Франсен, Рита Ташингем, Гарри Киртон, Лео Грегори, Рэйчел Уайлд, Доминик Ванденберг, Ярден Тусия-Коэн, Энди Бекуит, Джеймс Джей Нанн, Крис Джонсон, Джастин Сисум, Лиллибет Бютанашева, Литяна Бютанашева, Линдси Таунли

Режиссер: Джесси Джонсон

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Рита Ташингем   Петер Франсен   Джесси Джонсон   ольга куриленко   фильм   боевики   фэнтези   Клайв Станден   Джеймс Фолкнер   Ник Моран   Гарри Киртон   Лео Грегори   Рэйчел Уайлд   Доминик Ванденберг   Ярден Тусия-Коэн   Энди Бекуит   Джеймс Джей Нанн   Крис Джонсон   Джастин Сисум   Лиллибет Бютанашева   Литяна Бютанашева   Линдси Таунли   Великобритания   Люси Мартин   2023   
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