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Трейлер фильма "Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя" (2023)

Трейлер фильма "Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя" (2023)

Автор:
07 ноября 2023 13:58
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Владимир Зинкевич   Владимир Сычёв   Светлана Камынина   Кристина Вайнас   Торнике Квитатиани   Сергей Иванюк   Дмитрий Красилов   Игорь Ясулович   Вячеслав Морозов   фильм   комедии   криминальный   Марина Поддубная   Алессандро Демченко   2023   
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«Крестный отец» города Леонид Бойцов возвращается домой из очередной «командировки». Большая семья встречает его вечеринкой, но есть и вопросы, которые нужно решать немедленно. В большом темном кабинете Леонид встречается с людьми и выслушивает их проблемы. Приходит к нему и местный ресторатор, чтобы разобраться с партнером — шеф-поваром Джакомо.

Итальянец взял деньги, но не спешит открывать ресторан. Поэтому ресторатор хочет вернуть вложения и выйти из бизнеса. Леонид обещает решить вопрос. Но подружившись с Джакомо, он «выкупает» долю ресторатора и помпезно открывает «Везувий», не подозревая что попал в ловушку, которая изменит его жизнь и проверит на прочность его семью…

Страна: Россия

Жанр: комедия, криминал

Дата выхода в России: 2 ноября 2023

В ролях: Владимир Сычёв, Светлана Камынина, Кристина Вайнас, Вячеслав Морозов, Торнике Квитатиани, Дмитрий Красилов, Марина Поддубная, Алессандро Демченко, Сергей Иванюк, Игорь Ясулович

Режиссер: Владимир Зинкевич

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Владимир Зинкевич   Владимир Сычёв   Светлана Камынина   Кристина Вайнас   Торнике Квитатиани   Сергей Иванюк   Дмитрий Красилов   Игорь Ясулович   Вячеслав Морозов   фильм   комедии   криминальный   Марина Поддубная   Алессандро Демченко   2023   
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