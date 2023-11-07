Трейлер фильма "Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя" (2023)

«Крестный отец» города Леонид Бойцов возвращается домой из очередной «командировки». Большая семья встречает его вечеринкой, но есть и вопросы, которые нужно решать немедленно. В большом темном кабинете Леонид встречается с людьми и выслушивает их проблемы. Приходит к нему и местный ресторатор, чтобы разобраться с партнером — шеф-поваром Джакомо.
Итальянец взял деньги, но не спешит открывать ресторан. Поэтому ресторатор хочет вернуть вложения и выйти из бизнеса. Леонид обещает решить вопрос. Но подружившись с Джакомо, он «выкупает» долю ресторатора и помпезно открывает «Везувий», не подозревая что попал в ловушку, которая изменит его жизнь и проверит на прочность его семью…
Страна: Россия
Жанр: комедия, криминал
Дата выхода в России: 2 ноября 2023
В ролях: Владимир Сычёв, Светлана Камынина, Кристина Вайнас, Вячеслав Морозов, Торнике Квитатиани, Дмитрий Красилов, Марина Поддубная, Алессандро Демченко, Сергей Иванюк, Игорь Ясулович
Режиссер: Владимир Зинкевич
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