Трейлер фильма "Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя" (2023)

Итальянец взял деньги, но не спешит открывать ресторан. Поэтому ресторатор хочет вернуть вложения и выйти из бизнеса. Леонид обещает решить вопрос. Но подружившись с Джакомо, он «выкупает» долю ресторатора и помпезно открывает «Везувий», не подозревая что попал в ловушку, которая изменит его жизнь и проверит на прочность его семью…

Страна: Россия

Жанр: комедия, криминал

Дата выхода в России: 2 ноября 2023

В ролях: Владимир Сычёв, Светлана Камынина, Кристина Вайнас, Вячеслав Морозов, Торнике Квитатиани, Дмитрий Красилов, Марина Поддубная, Алессандро Демченко, Сергей Иванюк, Игорь Ясулович

Режиссер: Владимир Зинкевич