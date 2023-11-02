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Трейлер фильма "Кошки-мышки" (2023)

Трейлер фильма "Кошки-мышки" (2023)

Автор:
02 ноября 2023 15:27
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Закари Мурен   США   франция   Джош Андрес Ривера   Лиза Коши   Майкл Гандольфини   триллеры   Сюзанна Фогель   Эмилия Джонс   драма   Николас Браун   изабелла росселлини   Хоуп Дэвис   Джералдин Вишванатан   Кристофер Шайер   Айзек Пауэлл   Фред Меламед   Лиза Колон-Зайас   Мелисса Леман   Джереми Гилл   Кайл Селиг   Доналд Уоткинс   Сэмми Аречар   Макс Дженкинс   
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Застенчивая студентка Марго всё свободное время проводит на учёбе или на рутинной работе в арт-кинотеатре. Невинный флирт с постоянным посетителем Робертом постепенно перетекает во взаимную симпатию и бесконечные остроумные переписки. Вот только каждое их романтическое свидание оборачивается настоящей катастрофой.

Постепенно Марго начинает всё больше сомневаться, кто же на самом деле Роберт — странный, но добрый парень, или же скрывающий истинные намерения маньяк. Однако закончив их отношения, Марго понимает, что игра в кошки-мышки только началась и теперь может привести к смертельным последствиям.

Страна: США, Франция

Жанр: драма, триллер

Дата выхода в России: 26 октября 2023

В ролях: Эмилия Джонс, Николас Браун, Изабелла Росселлини, Хоуп Дэвис, Джералдин Вишванатан, Джош Андрес Ривера, Майкл Гандольфини, Кристофер Шайер, Лиза Коши, Айзек Пауэлл, Фред Меламед, Лиза Колон-Зайас, Мелисса Леман, Джереми Гилл, Кайл Селиг, Доналд Уоткинс, Сэмми Аречар, Макс Дженкинс, Закари Мурен

Режиссер: Сюзанна Фогель

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Закари Мурен   США   франция   Джош Андрес Ривера   Лиза Коши   Майкл Гандольфини   триллеры   Сюзанна Фогель   Эмилия Джонс   драма   Николас Браун   изабелла росселлини   Хоуп Дэвис   Джералдин Вишванатан   Кристофер Шайер   Айзек Пауэлл   Фред Меламед   Лиза Колон-Зайас   Мелисса Леман   Джереми Гилл   Кайл Селиг   Доналд Уоткинс   Сэмми Аречар   Макс Дженкинс   
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