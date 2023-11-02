Трейлер фильма "Кошки-мышки" (2023)

Постепенно Марго начинает всё больше сомневаться, кто же на самом деле Роберт — странный, но добрый парень, или же скрывающий истинные намерения маньяк. Однако закончив их отношения, Марго понимает, что игра в кошки-мышки только началась и теперь может привести к смертельным последствиям.

Страна: США, Франция

Жанр: драма, триллер

Дата выхода в России: 26 октября 2023

В ролях: Эмилия Джонс, Николас Браун, Изабелла Росселлини, Хоуп Дэвис, Джералдин Вишванатан, Джош Андрес Ривера, Майкл Гандольфини, Кристофер Шайер, Лиза Коши, Айзек Пауэлл, Фред Меламед, Лиза Колон-Зайас, Мелисса Леман, Джереми Гилл, Кайл Селиг, Доналд Уоткинс, Сэмми Аречар, Макс Дженкинс, Закари Мурен

Режиссер: Сюзанна Фогель