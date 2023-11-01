Трейлер фильма "Императрицы" (2023)

Петр I пообещал маленькой дочери Елизавете, что выдаст ее замуж за Людовика XV, и она станет королевой Франции. Но все планы, в том числе договоренности с французским королем, рушатся вместе со смертью великого монарха: Петр I уходит из жизни, не успев назначить наследника. Так начинается безжалостная и беспощадная эпоха дворцовых переворотов — время интриг и борьбы за власть.
Устоит ли построенная Петром империя и ее новая столица Санкт-Петербург? Какую цену придется заплатить Елизавете Петровне, младшей дочери великого монарха, чтобы занять свое место в истории? И что могут дать России женщины на престоле?
Страна: Россия
Жанр: история, драма
Дата выхода в России: 26 октября 2023
В ролях: Юлия Пересильд, Ксения Утехина, Анна Уколова, Иван Колесников, Игорь Гордин, Евгений Шварц, Ольга Лерман, Роман Васильев, Мария Пересильд, Анастасия Талызина, Александра Велескевич, Коля Ноекёльн, Павел Ворожцов, Оливье Сиу
Режиссер: Андрей Кравчук
Источник:
Источник: