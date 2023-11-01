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Трейлер фильма "Императрицы" (2023)

Трейлер фильма "Императрицы" (2023)

Автор:
01 ноября 2023 13:10
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Ольга Лерман   Россия   Павел Ворожцов   Ксения Утехина   Андрей Кравчук   Игорь Гордин   фильм   драмы   исторические   анна уколова   Роман Васильев   Евгений Шварц   Мария Пересильд   Коля Ноекёльн   Оливье Сиу   Александра Велескевич   Анастасия Талызина   иван колесников   2023   Юлия Пересильд   
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Петр I пообещал маленькой дочери Елизавете, что выдаст ее замуж за Людовика XV, и она станет королевой Франции. Но все планы, в том числе договоренности с французским королем, рушатся вместе со смертью великого монарха: Петр I уходит из жизни, не успев назначить наследника. Так начинается безжалостная и беспощадная эпоха дворцовых переворотов — время интриг и борьбы за власть.

Устоит ли построенная Петром империя и ее новая столица Санкт-Петербург? Какую цену придется заплатить Елизавете Петровне, младшей дочери великого монарха, чтобы занять свое место в истории? И что могут дать России женщины на престоле?

Страна: Россия

Жанр: история, драма

Дата выхода в России: 26 октября 2023

В ролях: Юлия Пересильд, Ксения Утехина, Анна Уколова, Иван Колесников, Игорь Гордин, Евгений Шварц, Ольга Лерман, Роман Васильев, Мария Пересильд, Анастасия Талызина, Александра Велескевич, Коля Ноекёльн, Павел Ворожцов, Оливье Сиу

Режиссер: Андрей Кравчук

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Ольга Лерман   Россия   Павел Ворожцов   Ксения Утехина   Андрей Кравчук   Игорь Гордин   фильм   драмы   исторические   анна уколова   Роман Васильев   Евгений Шварц   Мария Пересильд   Коля Ноекёльн   Оливье Сиу   Александра Велескевич   Анастасия Талызина   иван колесников   2023   Юлия Пересильд   
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Виталий Касандров 51 минуту назад
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