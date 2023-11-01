Трейлер фильма "Дом-ловушка" (2023)

После того как люди в интернете, а затем журналисты в теленовостях распространяют слух о причастности Гарри ко взрыву в метро, его дом превращается в настоящую ловушку, из которой нет выхода. Угрозы и оскорбления быстро сменяются попытками вторжения, а брошенный друзьями и родственниками Гарри оказывается один против всех. Ему нужно пережить эту ночь в самом опасном доме в мире и найти способ очистить свое имя от ложных обвинений.
Страна: Великобритания
Жанр: триллер, ужасы
Дата выхода в России: 26 октября 2023
В ролях: Чанейл Кулар, Фрэнсис Томелти, Лорин Афуджо, Нитин Чандра Ганатра, Робби О'Нилл, Джей Джонсон, Нила Аалия
Режиссер: Фил Барантини
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