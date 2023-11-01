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Трейлер фильма "Дом-ловушка" (2023)

Трейлер фильма "Дом-ловушка" (2023)

Автор:
01 ноября 2023 12:06
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Фил Барантини   Робби О'Нилл   Лорин Афуджо   фильм   триллеры   ужасы   Чанейл Кулар   Фрэнсис Томелти   Нитин Чандра Ганатра   Джей Джонсон   Нила Аалия   Великобритания   2023   
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После того как люди в интернете, а затем журналисты в теленовостях распространяют слух о причастности Гарри ко взрыву в метро, его дом превращается в настоящую ловушку, из которой нет выхода. Угрозы и оскорбления быстро сменяются попытками вторжения, а брошенный друзьями и родственниками Гарри оказывается один против всех. Ему нужно пережить эту ночь в самом опасном доме в мире и найти способ очистить свое имя от ложных обвинений.

Страна: Великобритания

Жанр: триллер, ужасы

Дата выхода в России: 26 октября 2023

В ролях: Чанейл Кулар, Фрэнсис Томелти, Лорин Афуджо, Нитин Чандра Ганатра, Робби О'Нилл, Джей Джонсон, Нила Аалия

Режиссер: Фил Барантини

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Фил Барантини   Робби О'Нилл   Лорин Афуджо   фильм   триллеры   ужасы   Чанейл Кулар   Фрэнсис Томелти   Нитин Чандра Ганатра   Джей Джонсон   Нила Аалия   Великобритания   2023   
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