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Трейлер фильма "По щучьему велению" (2023)

Трейлер фильма "По щучьему велению" (2023)

Автор:
31 октября 2023 14:09
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Агриппина Стеклова   Роман Мадянов   фёдор лавров   Россия   Александр Нестеров   фильм   приключения   фэнтези   Мила Ершова   Алина Алексеева   Александр Панов   Александр Войтинский   Никита Кологривый   2023   Юрий Колокольников   
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Если ты идешь на рыбалку — будь готов к тому, что вытянешь рыбу своей мечты, волшебную Щуку, которая может исполнить три любых твоих желания. Только Емеля спустил два желания на ветер, а третье решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, придется ему действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой.

Вместе им предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном, отправиться в мрачное царство Кощея и понять, что настоящее чудо — это быть с тем, кого любишь.

Страна: Россия

Жанр: приключения, фэнтези

Дата выхода в России: 26 октября 2023

В ролях: Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Фёдор Лавров, Агриппина Стеклова, Александр Панов, Александр Нестеров

Режиссер: Александр Войтинский

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Агриппина Стеклова   Роман Мадянов   фёдор лавров   Россия   Александр Нестеров   фильм   приключения   фэнтези   Мила Ершова   Алина Алексеева   Александр Панов   Александр Войтинский   Никита Кологривый   2023   Юрий Колокольников   
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9  комментариев
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5k
Наталья 2 часа назад
Надо глянуть на каникулах, мозг разгрузить.
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177
Alex Roland Полчаса назад
В последнее время так - если много рекламы, то просто в фильм вбухали много бабла и надо хоть часть вернуть .. а если посмотреть предыдущие работы режиссера ("Дед Мороз. Битва Магов", "Ёлки" , "Джунгли" со Слепаковым или "Черная молния") то точно расхочется на ЭТО деньги и время тратить .. и детям психику портить ... И почему фильм въезде позиционируется по жанру как "ФЭНТЕЗИ" ... от слова "СКАЗКА " отказались ?
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3k
Walther Полчаса назад
Вся прелесть нашего кинопроката заключается в том, что анонсами и рекламами так затрахают, что желание смотреть пропадает напрочь, и что еще хужее нарвешься на очередную распиаренную хрень.
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653
leemur86 45 минут назад
Сегодня, с детьми пойдём =)
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38k
russger 51 минуту назад
Ну котейка ничё так вышел. Остальное хрень просто.
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6k
Трям 52 минуты назад
Его так .дохуя рекламируют, что я уже уверен, что полное дерьмо! Такое же как чебурашка.
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16k
Элитный тигр Час назад
Недавно посмотрел "Баба Яга спасает мир". В общем то ничего вроде, посмотреть можно (наши старые сказки Александра Роу конечно лучше и интереснее), но выбесил откровенный плагиат и абсолютно инертный персонаж - Леший в исполнении Алексея Дмитриева. Ну нахрена он нужен, просто стоящий как пенёк и все время повторяющий "наш дом - лес", наподобие "Я есть Грут". Противно, свое ничего придумать не смогли. И вообще Леший - это маленький юркий старичок, заманивающий путников в чащу леса, а не дубина стоеросовая...
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6k
Наталья Час назад
бесит этот актер, везде его пихают. Интересно чей протеже? Ни таланта, ни харизмы, ни внешности
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