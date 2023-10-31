Трейлер фильма "По щучьему велению" (2023)

Если ты идешь на рыбалку — будь готов к тому, что вытянешь рыбу своей мечты, волшебную Щуку, которая может исполнить три любых твоих желания. Только Емеля спустил два желания на ветер, а третье решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, придется ему действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой.
Вместе им предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном, отправиться в мрачное царство Кощея и понять, что настоящее чудо — это быть с тем, кого любишь.
Страна: Россия
Жанр: приключения, фэнтези
Дата выхода в России: 26 октября 2023
В ролях: Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Фёдор Лавров, Агриппина Стеклова, Александр Панов, Александр Нестеров
Режиссер: Александр Войтинский
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