Трейлер фильма "Игра ведьм" (2023)

Стремясь спасти свою сестру Софию, попавшую под влияние темных сил, Мара пытается за одну ночь постичь тайны загробного мира с помощью трех проводников. Ей предстоит сыграть в дьявольскую игру и пройти по извилистому пути становления настоящей ведьмы.
Страна: Аргентина
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 26 октября 2023
В ролях: Лурдес Мансилья, Эсекьель Родригес, Вирхиния Ломбардо, Наталия Гринберг, Алексия Мойано, Мартин Борисенко, Себастьян Синнотт, Дениза Барбара
Режиссер: Фабиан Форте
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