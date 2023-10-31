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Трейлер фильма "Игра ведьм" (2023)

Трейлер фильма "Игра ведьм" (2023)

Автор:
31 октября 2023 12:08
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   ужасы   Аргентина   Лурдес Мансилья   Вирхиния Ломбардо   Наталия Гринберг   Мартин Борисенко   Себастьян Синнотт   Дениза Барбара   2023   Фабиан Форте   Эсекьель Родригес   Алексия Мойано   
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Стремясь спасти свою сестру Софию, попавшую под влияние темных сил, Мара пытается за одну ночь постичь тайны загробного мира с помощью трех проводников. Ей предстоит сыграть в дьявольскую игру и пройти по извилистому пути становления настоящей ведьмы.

Страна: Аргентина

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 26 октября 2023

В ролях: Лурдес Мансилья, Эсекьель Родригес, Вирхиния Ломбардо, Наталия Гринберг, Алексия Мойано, Мартин Борисенко, Себастьян Синнотт, Дениза Барбара

Режиссер: Фабиан Форте

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   ужасы   Аргентина   Лурдес Мансилья   Вирхиния Ломбардо   Наталия Гринберг   Мартин Борисенко   Себастьян Синнотт   Дениза Барбара   2023   Фабиан Форте   Эсекьель Родригес   Алексия Мойано   
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