Трейлер фильма SуперКопы: Миссия «Бабушка» (2023)

Райан — обычный коп, который мечтает о должности в секретной службе Франции. Но его навыки полицейского довольно заурядны. А вот его бабушка — настоящая знаменитость и участница мегапопулярного реалити-шоу. Когда ее похищает мексиканский картель, Райану приходится собрать команду верных друзей и отправиться на суперсекретное задание: их ждут приключения во Франции, Абу-Даби и Мексике.