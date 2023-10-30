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Трейлер фильма SуперКопы: Миссия «Бабушка» (2023)

Трейлер фильма SуперКопы: Миссия «Бабушка» (2023)

Автор:
30 октября 2023 12:17
Сообщество : Кино
Метки: Видео   интересно   кино   люди   мире   трейлер   Буэль Браим   франция   фильм   комедии   Тарек Будали   Тарек Будали   Филипп Лашо   Жюльен Аррути   Ванесса Гид   Мари-Анн Шазель   Элоди Фонтан   Франк Гастамбид   Рем Кериси   Николя Марье   Риад Белаиш   Шанталь Ладезу   филипп дюкен   Хосе Гарсия   2023   
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Райан — обычный коп, который мечтает о должности в секретной службе Франции. Но его навыки полицейского довольно заурядны. А вот его бабушка — настоящая знаменитость и участница мегапопулярного реалити-шоу. Когда ее похищает мексиканский картель, Райану приходится собрать команду верных друзей и отправиться на суперсекретное задание: их ждут приключения во Франции, Абу-Даби и Мексике.

Наградой же станет не только бабушкина благодарность, но, возможно, и повышение по службе.

Страна: Франция

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 26 октября 2023

В ролях: Тарек Будали, Филипп Лашо, Жюльен Аррути, Ванесса Гид, Хосе Гарсия, Мари-Анн Шазель, Элоди Фонтан, Франк Гастамбид, Рем Кериси, Николя Марье, Буэль Браим, Риад Белаиш, Шанталь Ладезу, Филипп Дюкен

Режиссер: Тарек Будали

Источник:

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Метки: Видео   интересно   кино   люди   мире   трейлер   Буэль Браим   франция   фильм   комедии   Тарек Будали   Тарек Будали   Филипп Лашо   Жюльен Аррути   Ванесса Гид   Мари-Анн Шазель   Элоди Фонтан   Франк Гастамбид   Рем Кериси   Николя Марье   Риад Белаиш   Шанталь Ладезу   филипп дюкен   Хосе Гарсия   2023   
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