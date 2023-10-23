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Трейлер фильма "Анатомия падения" (2023)

Трейлер фильма "Анатомия падения" (2023)

Автор:
23 октября 2023 15:14
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Сандра Хюллер   франция   жюстин трие   Самюэль Тейс   Сванн Арло   Антуан Рейнартц   Софи Филльер   Пьер-Франсуа Гарель   Жан-Пьер Бертран   Саадия Бентайеб   Анн Ротже   Венсан Курсель-Лабрусс   Сесиль Брюне-Люде   Важди Мувавад   Камилла Разерфорд   драмы   триллеры   Мило Машадо-Гранер   криминальный   Женни Бет   2023   
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Жизнь успешной писательницы Сандры Войтер переворачивается после загадочной смерти мужа. Ей предъявляют обвинение в убийстве. Однако чем дальше ведется расследование, тем больше всплывает подозрительных обстоятельств. Что же произошло на самом деле в их уединенном шале во французских Альпах?

Страна: Франция

Жанр: драма, криминал, триллер

Дата выхода в России: 19 октября 2023

В ролях: Сандра Хюллер, Самюэль Тейс, Мило Машадо-Гранер, Сванн Арло, Женни Бет, Камилла Разерфорд, Антуан Рейнартц, Софи Филльер, Пьер-Франсуа Гарель, Жан-Пьер Бертран, Саадия Бентайеб, Анн Ротже, Венсан Курсель-Лабрусс, Сесиль Брюне-Люде, Важди Мувавад

Режиссер: Жюстин Трие

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Сандра Хюллер   франция   жюстин трие   Самюэль Тейс   Сванн Арло   Антуан Рейнартц   Софи Филльер   Пьер-Франсуа Гарель   Жан-Пьер Бертран   Саадия Бентайеб   Анн Ротже   Венсан Курсель-Лабрусс   Сесиль Брюне-Люде   Важди Мувавад   Камилла Разерфорд   драмы   триллеры   Мило Машадо-Гранер   криминальный   Женни Бет   2023   
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1  комментарий
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Boka 2 часа назад
Фильм видела, показался скучным, ничего особенного, длился два с лишним часа. Не рекомендую.
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