Трейлер фильма "Анатомия падения" (2023)

Жизнь успешной писательницы Сандры Войтер переворачивается после загадочной смерти мужа. Ей предъявляют обвинение в убийстве. Однако чем дальше ведется расследование, тем больше всплывает подозрительных обстоятельств. Что же произошло на самом деле в их уединенном шале во французских Альпах?
Страна: Франция
Жанр: драма, криминал, триллер
Дата выхода в России: 19 октября 2023
В ролях: Сандра Хюллер, Самюэль Тейс, Мило Машадо-Гранер, Сванн Арло, Женни Бет, Камилла Разерфорд, Антуан Рейнартц, Софи Филльер, Пьер-Франсуа Гарель, Жан-Пьер Бертран, Саадия Бентайеб, Анн Ротже, Венсан Курсель-Лабрусс, Сесиль Брюне-Люде, Важди Мувавад
Режиссер: Жюстин Трие
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