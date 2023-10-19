Трейлер фильма "Паранормальное. Страна призраков" (2022)

Молодая пара во время путешествия попадает в странное место «страна призраков», в котором правит зло. Как выясняется, они оказались там совсем не случайно. Единственный шанс выбраться оттуда — избежать искушений и всевозможных ловушек.
Страна: США
Жанр: триллер, ужасы
Дата выхода в России: 12 октября 2023
В ролях: Фрэнк Грилло, Джейми Кинг, Кэтрин Хьюз, Джош Пласс, Мира Сорвино, Гэбриел Бирн, Уилл Пельтц, Сара Дюмон, Сайдель Ноэл, Алекс Файн, Винс Хилл-Бедфорд, Спенсер Келли, Келлин МакАлон, Чейз Леви
Режиссер: Реми Грилло
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