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Трейлер фильма "Паранормальное. Страна призраков" (2022)

Трейлер фильма "Паранормальное. Страна призраков" (2022)

Автор:
19 октября 2023 15:10
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Реми Грилло   Кэтрин Хьюз   Джош Пласс   Сайдель Ноэл   США   Алекс Файн   Винс Хилл-Бедфорд   Спенсер Келли   Келлин МакАлон   Чейз Леви   Уилл Пельтц   фильм   Фрэнк Грилло   Сара Дюмон   триллеры   ужасы   Гэбриел Бирн   Мира Сорвино   2022   Джейми Кинг   
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Молодая пара во время путешествия попадает в странное место «страна призраков», в котором правит зло. Как выясняется, они оказались там совсем не случайно. Единственный шанс выбраться оттуда — избежать искушений и всевозможных ловушек.

Страна: США

Жанр: триллер, ужасы

Дата выхода в России: 12 октября 2023

В ролях: Фрэнк Грилло, Джейми Кинг, Кэтрин Хьюз, Джош Пласс, Мира Сорвино, Гэбриел Бирн, Уилл Пельтц, Сара Дюмон, Сайдель Ноэл, Алекс Файн, Винс Хилл-Бедфорд, Спенсер Келли, Келлин МакАлон, Чейз Леви

Режиссер: Реми Грилло

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Реми Грилло   Кэтрин Хьюз   Джош Пласс   Сайдель Ноэл   США   Алекс Файн   Винс Хилл-Бедфорд   Спенсер Келли   Келлин МакАлон   Чейз Леви   Уилл Пельтц   фильм   Фрэнк Грилло   Сара Дюмон   триллеры   ужасы   Гэбриел Бирн   Мира Сорвино   2022   Джейми Кинг   
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