Трейлер мультфильма "Смешарики снимают кино" (2023)

Смешарики снимают кино! И не просто кино, а целый сборник из нескольких короткометражных фильмов. В программе боевик и комедия, фантастика и фэнтези, мюзикл и немое кино. А также эльфы, феи, древние пророчества, мировое зло, Пин Бонд и роботы-дроиды.
Страна: Россия
Жанр: приключения
Дата выхода в России: 12 октября 2023
Роли озвучивали: Сергей Мардарь, Светлана Письмиченко, Владимир Постников, Вадим Бочанов, Михаил Черняк, Антон Виноградов
Режиссер: Денис Чернов, Светлана Мардаголимова, Дмитрий Яковенко
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Ходячий замок, Унесенные призраками - еще куда ни шло. Даже Тоторо, с поправкой на детскость, наполнен сюжетом.