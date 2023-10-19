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Трейлер мультфильма "Смешарики снимают кино" (2023)

Трейлер мультфильма "Смешарики снимают кино" (2023)

Автор:
19 октября 2023 16:29
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Светлана Мардаголимова   Дмитрий Яковенко   Денис Чернов   Вадим Бочанов   Антон Виноградов   Владимир Постников   Светлана Письмиченко   Сергей Мардарь   Михаил Черняк   мультфильм   приключения   2023   
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Смешарики снимают кино! И не просто кино, а целый сборник из нескольких короткометражных фильмов. В программе боевик и комедия, фантастика и фэнтези, мюзикл и немое кино. А также эльфы, феи, древние пророчества, мировое зло, Пин Бонд и роботы-дроиды.

Страна: Россия

Жанр: приключения

Дата выхода в России: 12 октября 2023

Роли озвучивали: Сергей Мардарь, Светлана Письмиченко, Владимир Постников, Вадим Бочанов, Михаил Черняк, Антон Виноградов

Режиссер: Денис Чернов, Светлана Мардаголимова, Дмитрий Яковенко

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Светлана Мардаголимова   Дмитрий Яковенко   Денис Чернов   Вадим Бочанов   Антон Виноградов   Владимир Постников   Светлана Письмиченко   Сергей Мардарь   Михаил Черняк   мультфильм   приключения   2023   
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3  комментария
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71k
Пётровыч 46 минут назад
-Сколько мы уже серий сняли, 300?
- Спроси у сценариста!
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3k
Victor 19 минут назад
Интересно, а авторам этой лабуды, доводилось посмотреть мультики типа "Рыбка Поньо на утёсе" или "Ведьмина служба доставки"? Может они хоть про "Бременских музыкантов слыхали"? Похоже, что нет. Видимо они один "Южный парк" и видели!
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