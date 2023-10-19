Трейлер мультфильма "Смешарики снимают кино" (2023)

Смешарики снимают кино! И не просто кино, а целый сборник из нескольких короткометражных фильмов. В программе боевик и комедия, фантастика и фэнтези, мюзикл и немое кино. А также эльфы, феи, древние пророчества, мировое зло, Пин Бонд и роботы-дроиды.