Трейлер фильма "Папа, не звезди!" (2023)

Обычный доставщик еды случайно попадает на борт международной космической станции. Он быстро становится мировой звездой и героем для своей восьмилетней дочери. Теперь ему предстоит не только научиться жить в космосе, но понять, как вернуться на Землю.
Страна: Франция
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 12 октября 2023
В ролях: Аким Жемили, Алис Поль, Франсуа-Ксавье Демезон, Оливия Кот, Навель Мадани, Беатрис Розен, Буэль Браим, Тассадит Манди, Жорж Аррендель, Кловис Чо, Микаэль Сладден, Лорен Ферраро, Лисандра Вальдес Робас, Юсеф Уэрди, Пьер Колле
Режиссер: Эммануэль Жилибер
Источник:
Источник: