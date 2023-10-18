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Трейлер фильма "Папа, не звезди!" (2023)

Трейлер фильма "Папа, не звезди!" (2023)

Автор:
18 октября 2023 14:34
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Беатрис Розен   Буэль Браим   Тассадит Манди   Жорж Аррендель   Кловис Чо   Микаэль Сладден   Лорен Ферраро   Лисандра Вальдес Робас   Юсеф Уэрди   Пьер Колле   франция   Оливия Кот   фильм   комедии   Алис Поль   2023   Эммануэль Жилибер   Аким Жемили   Франсуа-Ксавье Демезон   Навель Мадани   
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Обычный доставщик еды случайно попадает на борт международной космической станции. Он быстро становится мировой звездой и героем для своей восьмилетней дочери. Теперь ему предстоит не только научиться жить в космосе, но понять, как вернуться на Землю.

Страна: Франция

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 12 октября 2023

В ролях: Аким Жемили, Алис Поль, Франсуа-Ксавье Демезон, Оливия Кот, Навель Мадани, Беатрис Розен, Буэль Браим, Тассадит Манди, Жорж Аррендель, Кловис Чо, Микаэль Сладден, Лорен Ферраро, Лисандра Вальдес Робас, Юсеф Уэрди, Пьер Колле

Режиссер: Эммануэль Жилибер

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Беатрис Розен   Буэль Браим   Тассадит Манди   Жорж Аррендель   Кловис Чо   Микаэль Сладден   Лорен Ферраро   Лисандра Вальдес Робас   Юсеф Уэрди   Пьер Колле   франция   Оливия Кот   фильм   комедии   Алис Поль   2023   Эммануэль Жилибер   Аким Жемили   Франсуа-Ксавье Демезон   Навель Мадани   
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