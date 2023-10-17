Трейлер фильма "Иди ко мне, детка" (2023)

Одна авантюрная ночь в Нью-Йорке, и жизнь композитора, пребывающего в глубоком творческом кризисе, переворачивается с ног на голову.
Страна: США
Жанр: драма, комедия
Дата выхода в России: 12 октября 2023
В ролях: Питер Динклэйдж, Энн Хэтэуэй, Мариса Томей, Брайан Д'Арси Джеймс, Йоанна Кулиг, Крис Гетард, Николь Кидман, Стив Карелл, Эми Шумер, Грегг Эделмэн, Сью Джин Ким, Брайан Терелл Кларк, Харлоу Джейн, Эван Эллисон, Сэм Левайн, Джен Понтон, Аалок Мехта, Джуди Голд, Томми Бак, Франческа Фаридани, Мо Старк
Режиссер: Ребекка Миллер
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