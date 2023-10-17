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Трейлер фильма "Иди ко мне, детка" (2023)

Трейлер фильма "Иди ко мне, детка" (2023)

Автор:
17 октября 2023 15:00
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   питер динклэйдж   США   фильм   Брайан Д'Арси Джеймс   драмы   комедии   Сью Джин Ким   Мариса Томей   Энн Хэтэуэй   Йоанна Кулиг   Крис Гетард   Николь Кидман   стив карелл   эми шумер   Грегг Эделмэн   Брайан Терелл Кларк   Харлоу Джейн   Эван Эллисон   Сэм Левайн   Джен Понтон   Аалок Мехта   Джуди Голд   Томми Бак   Франческа Фаридани   2023   Мо Старк   Ребекка Миллер   
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Одна авантюрная ночь в Нью-Йорке, и жизнь композитора, пребывающего в глубоком творческом кризисе, переворачивается с ног на голову.

Страна: США

Жанр: драма, комедия

Дата выхода в России: 12 октября 2023

В ролях: Питер Динклэйдж, Энн Хэтэуэй, Мариса Томей, Брайан Д'Арси Джеймс, Йоанна Кулиг, Крис Гетард, Николь Кидман, Стив Карелл, Эми Шумер, Грегг Эделмэн, Сью Джин Ким, Брайан Терелл Кларк, Харлоу Джейн, Эван Эллисон, Сэм Левайн, Джен Понтон, Аалок Мехта, Джуди Голд, Томми Бак, Франческа Фаридани, Мо Старк

Режиссер: Ребекка Миллер

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   питер динклэйдж   США   фильм   Брайан Д'Арси Джеймс   драмы   комедии   Сью Джин Ким   Мариса Томей   Энн Хэтэуэй   Йоанна Кулиг   Крис Гетард   Николь Кидман   стив карелл   эми шумер   Грегг Эделмэн   Брайан Терелл Кларк   Харлоу Джейн   Эван Эллисон   Сэм Левайн   Джен Понтон   Аалок Мехта   Джуди Голд   Томми Бак   Франческа Фаридани   2023   Мо Старк   Ребекка Миллер   
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5  комментариев
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56k
dima423 2 часа назад
Сложно щас этого карлика не Тирионом Ланнистером воспринимать)
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Navygator dima423 Час назад
Леххко - тем, кто не видел ту поделку)))
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1k
Просто чувак в интернете 41 минуту назад
Интересно. Жду выхода в нормальном качетсве.
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2k
Инквизитор РФ 2 часа назад
С такой женщиной кризиса не должно быть
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