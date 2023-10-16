Трейлер фильма "Выжившая" (2023)

Кем на самом деле является Дерек — настоящая загадка для Альмы и ее дочери Роуз. Втроем они отправляются на приятную прогулку под парусами, но на них нападают неизвестные. В открытом море вдали от цивилизации рассчитывать остается только на собственные силы. Теперь перед юной Роуз встает выбор: спасаться от голодных акул, вооруженных убийц и разбушевавшейся стихии или же остановиться и дать бой своим страхам.
Страна: США
Жанр: триллер
Дата выхода в России: 12 октября 2023
В ролях: Одейя Раш, Сэффрон Берроуз, Эрик Дэйн, Рэй Лиотта, Сала Бэйкер, Талия Бессон, Омид Задер, Алексия Гарсия, Рой Элганян
Режиссер: Джон Барр
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