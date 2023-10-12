Трейлер фильма "Сестра, действуй!" (2022)

866
1
1
Пять отчаянных монахинь бросают себе вызов — выиграть в велогонке денежный приз для ремонта дома престарелых. Но есть одна проблема — никто из них не умеет ездить на велосипеде.
Страна: Франция
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 5 октября 2023
В ролях: Валери Боннетон, Камиль Шаму, Клэр Надо, Гилен Лондез, Сидсе Бабетт Кнудсен, Франсуа Морель, Жан-Мишель Лами, Анри Гибе, Луиза Малек, Серж Пейра, Клэр Дюбюрк, Мари Жад Дебар, Пиротт Жюльетт
Режиссер: Лоран Тирар
Источник:
Источник:
Метки: Видео в мире интересно кино люди трейлер франция фильм комедии Валери Боннетон Гилен Лондез Камиль Шаму Клэр Надо Франсуа Морель Сидсе Бабетт Кнудсен Жан-Мишель Лами Анри Гибе Луиза Малек Лоран Тирар Серж Пейра Клэр Дюбюрк Мари Жад Дебар Пиротт Жюльетт 2023
Новости партнёров
реклама