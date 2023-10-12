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Трейлер фильма "Сестра, действуй!" (2022)

Трейлер фильма "Сестра, действуй!" (2022)

Автор:
12 октября 2023 14:07
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   франция   фильм   комедии   Валери Боннетон   Гилен Лондез   Камиль Шаму   Клэр Надо   Франсуа Морель   Сидсе Бабетт Кнудсен   Жан-Мишель Лами   Анри Гибе   Луиза Малек   Лоран Тирар   Серж Пейра   Клэр Дюбюрк   Мари Жад Дебар   Пиротт Жюльетт   2023   
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Пять отчаянных монахинь бросают себе вызов — выиграть в велогонке денежный приз для ремонта дома престарелых. Но есть одна проблема — никто из них не умеет ездить на велосипеде.

Страна: Франция

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 5 октября 2023

В ролях: Валери Боннетон, Камиль Шаму, Клэр Надо, Гилен Лондез, Сидсе Бабетт Кнудсен, Франсуа Морель, Жан-Мишель Лами, Анри Гибе, Луиза Малек, Серж Пейра, Клэр Дюбюрк, Мари Жад Дебар, Пиротт Жюльетт

Режиссер: Лоран Тирар

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   франция   фильм   комедии   Валери Боннетон   Гилен Лондез   Камиль Шаму   Клэр Надо   Франсуа Морель   Сидсе Бабетт Кнудсен   Жан-Мишель Лами   Анри Гибе   Луиза Малек   Лоран Тирар   Серж Пейра   Клэр Дюбюрк   Мари Жад Дебар   Пиротт Жюльетт   2023   
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