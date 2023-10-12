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Трейлер фильма "Школа магических зверей. Тайна подземелья" (2022)

Трейлер фильма "Школа магических зверей. Тайна подземелья" (2022)

Автор:
12 октября 2023 12:07
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Рик Каванян   Милан Пешель   фильм   комедии   приключения   Германия   семейный   Эмилия Майер   Леонард Конрадс   Лорис Сихровский   Надя Уль   Юстус фон Доньяни   Хейко Пинковски   Марлин Лоуз   Макс фон дер Грёбен   Катарина Тальбах   Шарлотта Хагенбухер   Эмиль Машек   Тило Фридолин Маттес   Аксель Штайн   Свен Унтервальдт   Лилит Юлия Джона   Эмилия Писке   2022   Софи Ройз   
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Школа магических зверей готовится к юбилею. У детей и их говорящих волшебных животных полно хлопот и забот. Тем временем, в школе происходит что-то странное. Каждую ночь во дворе появляются таинственные подкопы. Друзьям вместе с их магическими питомцами предстоит узнать, какая тайна скрывается глубоко под землей, и это будет путешествие, полное опасностей и приключений.

Страна: Германия

Жанр: комедия, приключения

Дата выхода в России: 5 октября 2023

В ролях: Эмилия Майер, Лорис Сихровский, Леонард Конрадс, Надя Уль, Юстус фон Доньяни, Милан Пешель, Рик Каванян, Аксель Штайн, Макс фон дер Грёбен, Катарина Тальбах, Софи Ройз, Хейко Пинковски, Лилит Юлия Джона, Марлин Лоуз, Эмилия Писке, Шарлотта Хагенбухер, Тило Фридолин Маттес, Эмиль Машек

Режиссер: Свен Унтервальдт

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Рик Каванян   Милан Пешель   фильм   комедии   приключения   Германия   семейный   Эмилия Майер   Леонард Конрадс   Лорис Сихровский   Надя Уль   Юстус фон Доньяни   Хейко Пинковски   Марлин Лоуз   Макс фон дер Грёбен   Катарина Тальбах   Шарлотта Хагенбухер   Эмиль Машек   Тило Фридолин Маттес   Аксель Штайн   Свен Унтервальдт   Лилит Юлия Джона   Эмилия Писке   2022   Софи Ройз   
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