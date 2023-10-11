Трейлер фильма "Капкан: Судная ночь" (2023)

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Выжить в схватке с беспощадным стрелком, скрывающим свое лицо, очень непросто. У маньяка своя философия, правила жизни и мотивы, по которым он выбирает, кто в эту ночь станет следующей жертвой, а кого следует пощадить.
Страна: США, Франция
Жанр: триллер
Дата выхода в России: 5 октября 2023
В ролях: Камилла Роу, Саша Попович, Стася Станич, Джей Джон Билер, Монайя Абдельрахим, Брайан Шире, Джереми Скиппио, Исайя Рейес, Бренда Нуньес, Аббе Андерсен
Режиссер: Франк Кальфун
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