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Трейлер фильма "Капкан: Судная ночь" (2023)

Трейлер фильма "Капкан: Судная ночь" (2023)

Автор:
11 октября 2023 14:06
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   франция   фильм   триллеры   Франк Кальфун   Камилла Роу   Саша Попович   Стася Станич   Джей Джон Билер   Монайя Абдельрахим   Брайан Шире   Джереми Скиппио   Исайя Рейес   Бренда Нуньес   Аббе Андерсен   2023   
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Выжить в схватке с беспощадным стрелком, скрывающим свое лицо, очень непросто. У маньяка своя философия, правила жизни и мотивы, по которым он выбирает, кто в эту ночь станет следующей жертвой, а кого следует пощадить.

Страна: США, Франция

Жанр: триллер

Дата выхода в России: 5 октября 2023

В ролях: Камилла Роу, Саша Попович, Стася Станич, Джей Джон Билер, Монайя Абдельрахим, Брайан Шире, Джереми Скиппио, Исайя Рейес, Бренда Нуньес, Аббе Андерсен

Режиссер: Франк Кальфун

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   франция   фильм   триллеры   Франк Кальфун   Камилла Роу   Саша Попович   Стася Станич   Джей Джон Билер   Монайя Абдельрахим   Брайан Шире   Джереми Скиппио   Исайя Рейес   Бренда Нуньес   Аббе Андерсен   2023   
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1  комментарий
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Бритва Час назад
интересно, насколько реже у нас стали смотреть вражеское кино: на 5%? на 1.5%?
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Kinoman
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