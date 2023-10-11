Трейлер фильма "Дурные деньги" (2023)

Говорят, что миром правят деньги. А деньгами распоряжается Уолл-Стрит. И если на самом верху решили, что небольшая сеть магазинов видеоигр должна обанкротиться, то под это можно брать кредит в банке. Но однажды обычные люди сказали «нет» и дали бой мировым биржам. Геймеры, тик-токеры, домохозяйки и мелкие инвесторы принялись скупать акции и «сломали» Уолл-Стрит, попутно заработав дурные деньги.
Страна: США
Жанр: драма, комедия
Дата выхода в России: 5 октября 2023
В ролях: Пол Дано, Сет Роген, Себастьян Стэн, Пит Дэвидсон, Америка Феррера, Шейлин Вудли, Винсент Д'Онофрио, Ник Офферман, Клэнси Браун, Дейн ДеХаан, Энтони Рамос, Талия Райдер, Кейт Бертон, Дениз Акдениз, Деннис Фанни, Майхала Геррольд, Раши Кота, Кристина Брукато, Ларри Оуэнс, Сэл Рендино, Дамьен Хименес
Режиссер: Крэйг Гиллеспи
Источник:
Источник: