Трейлер фильма "Дурные деньги" (2023)

Говорят, что миром правят деньги. А деньгами распоряжается Уолл-Стрит. И если на самом верху решили, что небольшая сеть магазинов видеоигр должна обанкротиться, то под это можно брать кредит в банке. Но однажды обычные люди сказали «нет» и дали бой мировым биржам. Геймеры, тик-токеры, домохозяйки и мелкие инвесторы принялись скупать акции и «сломали» Уолл-Стрит, попутно заработав дурные деньги.