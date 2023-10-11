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Трейлер фильма "Дурные деньги" (2023)

Трейлер фильма "Дурные деньги" (2023)

Автор:
11 октября 2023 15:05
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Клэнси Браун   Пол Дано   шейлин вудли   фильм   Талия Райдер   драмы   комедии   пит дэвидсон   Кристина Брукато   Сет Роген   себастьян стэн   Америка Феррера   Винсент Д'Онофрио   Ник Офферман   дейн дехаан   Энтони Рамос   Кейт Бертон   Дениз Акдениз   Деннис Фанни   Майхала Геррольд   Раши Кота   Ларри Оуэнс   Дамьен Хименес   Крэйг Гиллеспи   2023   Сэл Рендино   
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Говорят, что миром правят деньги. А деньгами распоряжается Уолл-Стрит. И если на самом верху решили, что небольшая сеть магазинов видеоигр должна обанкротиться, то под это можно брать кредит в банке. Но однажды обычные люди сказали «нет» и дали бой мировым биржам. Геймеры, тик-токеры, домохозяйки и мелкие инвесторы принялись скупать акции и «сломали» Уолл-Стрит, попутно заработав дурные деньги.

Страна: США

Жанр: драма, комедия

Дата выхода в России: 5 октября 2023

В ролях: Пол Дано, Сет Роген, Себастьян Стэн, Пит Дэвидсон, Америка Феррера, Шейлин Вудли, Винсент Д'Онофрио, Ник Офферман, Клэнси Браун, Дейн ДеХаан, Энтони Рамос, Талия Райдер, Кейт Бертон, Дениз Акдениз, Деннис Фанни, Майхала Геррольд, Раши Кота, Кристина Брукато, Ларри Оуэнс, Сэл Рендино, Дамьен Хименес

Режиссер: Крэйг Гиллеспи

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Клэнси Браун   Пол Дано   шейлин вудли   фильм   Талия Райдер   драмы   комедии   пит дэвидсон   Кристина Брукато   Сет Роген   себастьян стэн   Америка Феррера   Винсент Д'Онофрио   Ник Офферман   дейн дехаан   Энтони Рамос   Кейт Бертон   Дениз Акдениз   Деннис Фанни   Майхала Геррольд   Раши Кота   Ларри Оуэнс   Дамьен Хименес   Крэйг Гиллеспи   2023   Сэл Рендино   
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