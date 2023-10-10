Трейлер фильма "Дом тысячи дверей" (2023)

Джером, штат Аризона. Крупнейший город-призрак Америки. Во время деловой поездки Габби вынуждена арендовать здесь дом. Но он оказывается проклят и заманивает девушку в смертельный лабиринт. Сможет ли Габби снять проклятье или станет очередной жертвой, не нашедшей выхода из тысячи дверей?
Страна: США
Жанр: триллер, ужасы
Дата выхода в России: 5 октября 2023
В ролях: Мередит ВанКейк, Джои Хэйворт, Шон Диллингем, Мисси Джейн, Брэнда Джин Фоли, Джордж Нелсон, Кортни Дэвис, Сет Видль, Жан Рейнольдс
Режиссер: Митеш Кумар Патель
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