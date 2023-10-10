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Трейлер фильма "Дом тысячи дверей" (2023)

Трейлер фильма "Дом тысячи дверей" (2023)

Автор:
10 октября 2023 13:43
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   ужасы   Митеш Кумар Патель   Мередит ВанКейк   Джои Хэйворт   Шон Диллингем   Мисси Джейн   Брэнда Джин Фоли   Джордж Нелсон   Кортни Дэвис   Сет Видль   Жан Рейнольдс   2023   
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Джером, штат Аризона. Крупнейший город-призрак Америки. Во время деловой поездки Габби вынуждена арендовать здесь дом. Но он оказывается проклят и заманивает девушку в смертельный лабиринт. Сможет ли Габби снять проклятье или станет очередной жертвой, не нашедшей выхода из тысячи дверей?

Страна: США

Жанр: триллер, ужасы

Дата выхода в России: 5 октября 2023

В ролях: Мередит ВанКейк, Джои Хэйворт, Шон Диллингем, Мисси Джейн, Брэнда Джин Фоли, Джордж Нелсон, Кортни Дэвис, Сет Видль, Жан Рейнольдс

Режиссер: Митеш Кумар Патель

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   ужасы   Митеш Кумар Патель   Мередит ВанКейк   Джои Хэйворт   Шон Диллингем   Мисси Джейн   Брэнда Джин Фоли   Джордж Нелсон   Кортни Дэвис   Сет Видль   Жан Рейнольдс   2023   
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