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Трейлер фильма "Повелитель ветра" (2023)

Трейлер фильма "Повелитель ветра" (2023)

Автор:
10 октября 2023 14:45
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Даниил Воробьёв   Фёдор Бондарчук   фильм   Дмитрий Калихов   драмы   приключения   Евгений Ткачук   Андрей Бурковский   Биографический   Мирон Лебедев   Игорь Волошин   Анна Михалкова   2023   
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Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, за плечами которого покорение земных полюсов, океанов и высочайших вершин, отправляется в новое, свое самое опасное путешествие. Ему предстоит обогнуть Землю на воздушном шаре в полном одиночестве. Полет готовит целая команда, но нельзя предвидеть все опасности, которые ждут путешественника в экстремальных условиях.

Конюхов попадает в ураган — без связи, без сна, почти без воздуха он должен идти только вперед, чтобы вернуться к тем, кого любит.

Страна: Россия

Жанр: биография, приключения, драма

Дата выхода в России: 5 октября 2023

В ролях: Фёдор Бондарчук, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский, Даниил Воробьёв, Дмитрий Калихов, Мирон Лебедев

Режиссер: Игорь Волошин

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Даниил Воробьёв   Фёдор Бондарчук   фильм   Дмитрий Калихов   драмы   приключения   Евгений Ткачук   Андрей Бурковский   Биографический   Мирон Лебедев   Игорь Волошин   Анна Михалкова   2023   
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3  комментария
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sumrаknn 2 часа назад
Если в титрах есть фамилия бондарчук, то смотреть я это не буду. Русофобские мрази - не для меня. Для тех кто не в танке, посмотрите обзор на его Сталинград от бэдкомедиан, а потом ролики где эта бондарчукча оскорбляет и унижает всех, кому не понравились его русофобские штучки.
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678
Александр Сергеев Час назад
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