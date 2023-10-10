Трейлер фильма "Повелитель ветра" (2023)

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, за плечами которого покорение земных полюсов, океанов и высочайших вершин, отправляется в новое, свое самое опасное путешествие. Ему предстоит обогнуть Землю на воздушном шаре в полном одиночестве. Полет готовит целая команда, но нельзя предвидеть все опасности, которые ждут путешественника в экстремальных условиях.
Конюхов попадает в ураган — без связи, без сна, почти без воздуха он должен идти только вперед, чтобы вернуться к тем, кого любит.
Страна: Россия
Жанр: биография, приключения, драма
Дата выхода в России: 5 октября 2023
В ролях: Фёдор Бондарчук, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский, Даниил Воробьёв, Дмитрий Калихов, Мирон Лебедев
Режиссер: Игорь Волошин
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