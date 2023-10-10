Трейлер фильма "Повелитель ветра" (2023)

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, за плечами которого покорение земных полюсов, океанов и высочайших вершин, отправляется в новое, свое самое опасное путешествие. Ему предстоит обогнуть Землю на воздушном шаре в полном одиночестве. Полет готовит целая команда, но нельзя предвидеть все опасности, которые ждут путешественника в экстремальных условиях.