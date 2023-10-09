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Трейлер фильма "Грани любви" (2022)

Трейлер фильма "Грани любви" (2022)

Автор:
09 октября 2023 13:22
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   франция   Рошди Зем   фильм   Антония Бюрези   Себастьен Пудеру   драмы   комедии   Ребекка Злотовски   кьяра мастроянни   Калли Феррейра-Гонсалвес   Мирей Перрье   Виржини Эфира   Анри-Ноэль Табари   Марлен Салдана   Фредерик Уайзман   Верена Паравель   Виктор Лефевр   Ями Кутюр   Роман Колинка   2022   Гийом Вердье   
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Рэйчел любит свою жизнь, своих учеников, своих друзей, свои уроки игры на гитаре. Когда она влюбляется в Али, то сближается с его четырехлетней дочерью. Рейчел искренне привязывается к ней, но неизвестно, удастся ли ей найти путь к сердцу ребенка.

Страна: Франция

Жанр: драма, комедия

Дата выхода в России: 5 октября 2023

В ролях: Виржини Эфира, Рошди Зем, Кьяра Мастроянни, Калли Феррейра-Гонсалвес, Мирей Перрье, Анри-Ноэль Табари, Марлен Салдана, Фредерик Уайзман, Себастьен Пудеру, Верена Паравель, Гийом Вердье, Виктор Лефевр, Антония Бюрези, Ями Кутюр, Роман Колинка

Режиссер: Ребекка Злотовски

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   франция   Рошди Зем   фильм   Антония Бюрези   Себастьен Пудеру   драмы   комедии   Ребекка Злотовски   кьяра мастроянни   Калли Феррейра-Гонсалвес   Мирей Перрье   Виржини Эфира   Анри-Ноэль Табари   Марлен Салдана   Фредерик Уайзман   Верена Паравель   Виктор Лефевр   Ями Кутюр   Роман Колинка   2022   Гийом Вердье   
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