Трейлер фильма "Грани любви" (2022)

Рэйчел любит свою жизнь, своих учеников, своих друзей, свои уроки игры на гитаре. Когда она влюбляется в Али, то сближается с его четырехлетней дочерью. Рейчел искренне привязывается к ней, но неизвестно, удастся ли ей найти путь к сердцу ребенка.
Страна: Франция
Жанр: драма, комедия
Дата выхода в России: 5 октября 2023
В ролях: Виржини Эфира, Рошди Зем, Кьяра Мастроянни, Калли Феррейра-Гонсалвес, Мирей Перрье, Анри-Ноэль Табари, Марлен Салдана, Фредерик Уайзман, Себастьен Пудеру, Верена Паравель, Гийом Вердье, Виктор Лефевр, Антония Бюрези, Ями Кутюр, Роман Колинка
Режиссер: Ребекка Злотовски
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