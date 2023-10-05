Трейлер фильма "Фантом" (2023)

1933 год, японская оккупация Кореи. После очередного покушения на нового губернатора пятерых подозреваемых в связях с борцами за освобождение привозят в одиноко стоящий отель. Японский офицер знает, что среди них находится шпион, так называемый фантом, которого он обещает вычислить до полудня следующего дня. Напряжение нарастает, присутствующие начинают подозревать друг друга.
Страна: Южная Корея
Жанр: боевик, триллер
Дата выхода в России: 28 сентября 2023
В ролях: Пак Со Дам, Пак Хэ Су, Со Хён У, Соль Гён Гу, Ли Хани, Чо Ха Сёк, Исом, Ли Джу Ён, Ким Дон Хи, Ким Джун Хи, Ин Бом Ко, Джин Вон Со, Юн Тхэ-ин, Ю Гён Хун, Сан Хун Пак, Чха Хи, Ким Джон Су, Биби, Ким Хэ Ок, Гон Тэю
Режиссер: Хэ Ён Ли
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