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Трейлер фильма "Фантом" (2023)

Трейлер фильма "Фантом" (2023)

Автор:
05 октября 2023 14:26
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Южная Корея   фильм   Соль Гён Гу   боевики   Хэ Ён Ли   Пак Со Дам   Пак Хэ Су   Со Хён У   Ли Хани   Чо Ха Сёк   Исом   Ким Дон Хи   Ким Джун Хи   Ин Бом Ко   триллеры   Джин Вон Со   Юн Тхэ-ин   Ю Гён Хун   Сан Хун Пак   Чха Хи   Биби   Ким Хэ Ок   Ким Джон Су   2023   Гон Тэю   Ли Джу Ён   
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1933 год, японская оккупация Кореи. После очередного покушения на нового губернатора пятерых подозреваемых в связях с борцами за освобождение привозят в одиноко стоящий отель. Японский офицер знает, что среди них находится шпион, так называемый фантом, которого он обещает вычислить до полудня следующего дня. Напряжение нарастает, присутствующие начинают подозревать друг друга.

Страна: Южная Корея

Жанр: боевик, триллер

Дата выхода в России: 28 сентября 2023

В ролях: Пак Со Дам, Пак Хэ Су, Со Хён У, Соль Гён Гу, Ли Хани, Чо Ха Сёк, Исом, Ли Джу Ён, Ким Дон Хи, Ким Джун Хи, Ин Бом Ко, Джин Вон Со, Юн Тхэ-ин, Ю Гён Хун, Сан Хун Пак, Чха Хи, Ким Джон Су, Биби, Ким Хэ Ок, Гон Тэю

Режиссер: Хэ Ён Ли

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Южная Корея   фильм   Соль Гён Гу   боевики   Хэ Ён Ли   Пак Со Дам   Пак Хэ Су   Со Хён У   Ли Хани   Чо Ха Сёк   Исом   Ким Дон Хи   Ким Джун Хи   Ин Бом Ко   триллеры   Джин Вон Со   Юн Тхэ-ин   Ю Гён Хун   Сан Хун Пак   Чха Хи   Биби   Ким Хэ Ок   Ким Джон Су   2023   Гон Тэю   Ли Джу Ён   
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