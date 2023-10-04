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Трейлер фильма "Луна" (2023)

Трейлер фильма "Луна" (2023)

Автор:
04 октября 2023 12:47
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Ли Сон Мин   Южная Корея   фильм   Ким Ён Хва   То Гён Су   Соль Гён Гу   Ким Хи Э   Пак Пён Ын   Чо Хан Чхоль   Чхве Бён Мо   Ким Рэ Вон   Дэниел Си Кеннеди   Ли И Кен   Чхве Джон У   Джина Тереза Уильямсон   Джек Лайонс   драмы   фантастика   2023   
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2029 год. Южная Корея отправляет на Луну трех космонавтов, но из-за вспышки на солнце космический корабль терпит крушение. В живых остаётся лишь один член экипажа, которому удается высадиться на обратной стороне Луны. Все силы NASA и лучших специалистов Земли направлены на спасение его жизни. Теперь весь мир, затаив дыхание, следит за попытками спасти молодого космонавта, который борется за жизнь под непрекращающимся метеоритным дождем.

Страна: Южная Корея

Жанр: драма, фантастика

Дата выхода в России: 28 сентября 2023

В ролях: То Гён Су, Соль Гён Гу, Ким Хи Э, Пак Пён Ын, Чо Хан Чхоль, Чхве Бён Мо, Ли Сон Мин, Ким Рэ Вон, Дэниел Си Кеннеди, Ли И Кен, Чхве Джон У, Джина Тереза Уильямсон, Джек Лайонс

Режиссер: Ким Ён Хва

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Ли Сон Мин   Южная Корея   фильм   Ким Ён Хва   То Гён Су   Соль Гён Гу   Ким Хи Э   Пак Пён Ын   Чо Хан Чхоль   Чхве Бён Мо   Ким Рэ Вон   Дэниел Си Кеннеди   Ли И Кен   Чхве Джон У   Джина Тереза Уильямсон   Джек Лайонс   драмы   фантастика   2023   
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2  комментария
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Darki 16 минут назад
Жалкое подобие на "Марсианин" с Меттом Деймоном
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Walther Полминуты назад
Марсианин и племянники. Тока вместо картохи рис будут выращивать.
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