Трейлер фильма "Луна" (2023)

2029 год. Южная Корея отправляет на Луну трех космонавтов, но из-за вспышки на солнце космический корабль терпит крушение. В живых остаётся лишь один член экипажа, которому удается высадиться на обратной стороне Луны. Все силы NASA и лучших специалистов Земли направлены на спасение его жизни. Теперь весь мир, затаив дыхание, следит за попытками спасти молодого космонавта, который борется за жизнь под непрекращающимся метеоритным дождем.
Страна: Южная Корея
Жанр: драма, фантастика
Дата выхода в России: 28 сентября 2023
В ролях: То Гён Су, Соль Гён Гу, Ким Хи Э, Пак Пён Ын, Чо Хан Чхоль, Чхве Бён Мо, Ли Сон Мин, Ким Рэ Вон, Дэниел Си Кеннеди, Ли И Кен, Чхве Джон У, Джина Тереза Уильямсон, Джек Лайонс
Режиссер: Ким Ён Хва
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