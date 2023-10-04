Трейлер фильма "Луна" (2023)

2029 год. Южная Корея отправляет на Луну трех космонавтов, но из-за вспышки на солнце космический корабль терпит крушение. В живых остаётся лишь один член экипажа, которому удается высадиться на обратной стороне Луны. Все силы NASA и лучших специалистов Земли направлены на спасение его жизни. Теперь весь мир, затаив дыхание, следит за попытками спасти молодого космонавта, который борется за жизнь под непрекращающимся метеоритным дождем.