Трейлер фильма "Миттельмарш" (2022)

Бабушка 18-летнего отшельника Мити покупает дружбу карманника Ковальски со своим внуком. Она и предположить не может, что её Митя стоит за необычным культурным движением по спасению памятников, охватившим весь Петербург. Неожиданно для всех в сделку вмешивается девушка Ковальски Полина. Это приключение может разрушить жизнь всех троих, став началом любовного треугольника и культурной революции.