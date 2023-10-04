Трейлер фильма "Миттельмарш" (2022)

Бабушка 18-летнего отшельника Мити покупает дружбу карманника Ковальски со своим внуком. Она и предположить не может, что её Митя стоит за необычным культурным движением по спасению памятников, охватившим весь Петербург. Неожиданно для всех в сделку вмешивается девушка Ковальски Полина. Это приключение может разрушить жизнь всех троих, став началом любовного треугольника и культурной революции.
Страна: Россия
Жанр: драма, комедия
Дата выхода в России: 28 сентября 2023
В ролях: Иван Злобин, Илья Дель, Тина Стойилкович, Эра Зиганшина, Сергей Мигицко, Константин Воробьёв, Елена Морозова
Режиссер: Софья Меледина
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