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Трейлер фильма "Миттельмарш" (2022)

Трейлер фильма "Миттельмарш" (2022)

Автор:
04 октября 2023 10:07
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Илья Дель   Россия   фильм   Софья Меледина   Константин Воробьёв   Елена Морозова   драмы   комедии   эра зиганшина   Тина Стойилкович   Сергей Мигицко   2022   Иван Злобин   
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Бабушка 18-летнего отшельника Мити покупает дружбу карманника Ковальски со своим внуком. Она и предположить не может, что её Митя стоит за необычным культурным движением по спасению памятников, охватившим весь Петербург. Неожиданно для всех в сделку вмешивается девушка Ковальски Полина. Это приключение может разрушить жизнь всех троих, став началом любовного треугольника и культурной революции.

Страна: Россия

Жанр: драма, комедия

Дата выхода в России: 28 сентября 2023

В ролях: Иван Злобин, Илья Дель, Тина Стойилкович, Эра Зиганшина, Сергей Мигицко, Константин Воробьёв, Елена Морозова

Режиссер: Софья Меледина

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Илья Дель   Россия   фильм   Софья Меледина   Константин Воробьёв   Елена Морозова   драмы   комедии   эра зиганшина   Тина Стойилкович   Сергей Мигицко   2022   Иван Злобин   
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