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Трейлер фильма "Иван Семенов: Большой поход" (2023)

Трейлер фильма "Иван Семенов: Большой поход" (2023)

Автор:
03 октября 2023 11:05
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Роман Погорелов   Софья Мосина   Россия   Антон Богданов   София Грузенко   Марина Федункив   Константин Костин   Александр Присмотров-Белов   фильм   комедии   Ярослав Могильников   Илья Иосифов   Никита Кологривый   2023   Мария Шукшина   
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В жизни Ивана Семёнова — неутомимого фантазёра и неудержимого проказника — новая беда. Его школьная любовь — Танечка, чьей дружбы он добивался, уезжает учиться за границу. Иван, пытаясь остановить её отъезд, идёт на все возможные ухищрения: подкуп её родителей, предложение руки и сердца, и даже похищение! Но в результате добивается лишь одного — ему запрещают приближаться к ней.

Теперь остановить переезд любимой Ивану поможет только чудо! И чудо это — Шаман, который исполняет любые желания.

Страна: Россия

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 28 сентября 2023

В ролях: Роман Погорелов, Мария Шукшина, София Грузенко, Софья Мосина, Марина Федункив, Никита Кологривый, Константин Костин, Илья Иосифов, Александр Присмотров-Белов, Ярослав Могильников

Режиссер: Антон Богданов

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Роман Погорелов   Софья Мосина   Россия   Антон Богданов   София Грузенко   Марина Федункив   Константин Костин   Александр Присмотров-Белов   фильм   комедии   Ярослав Могильников   Илья Иосифов   Никита Кологривый   2023   Мария Шукшина   
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