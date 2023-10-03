Трейлер фильма "Иван Семенов: Большой поход" (2023)

В жизни Ивана Семёнова — неутомимого фантазёра и неудержимого проказника — новая беда. Его школьная любовь — Танечка, чьей дружбы он добивался, уезжает учиться за границу. Иван, пытаясь остановить её отъезд, идёт на все возможные ухищрения: подкуп её родителей, предложение руки и сердца, и даже похищение! Но в результате добивается лишь одного — ему запрещают приближаться к ней.