Трейлер фильма "1993" (2023)

1993 год, дни больших надежд и грозных потрясений. Семья оказывается расколотой надвое — любящие супруги оказываются по разные стороны баррикад в самом центре Москвы.
Страна: Россия
Жанр: драма
Дата выхода в России: 28 сентября 2023
В ролях: Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова, Александр Робак, Максим Лагашкин, Александра Ребенок, Григорий Верник, Сергей Гилёв, Александр Панин, Анна Цветкова, Сергей Баталов, Виктория Смирнова, Анатолий Залюбовский, Игорь Кожевин, Александр Кухаренко, Дина Губайдуллина, Андрей Рапопорт, Эльвира Синельник, Элизабет-Александра Дамскер
Режиссер: Александр Велединский
Источник:
Источник: