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Трейлер фильма "1993" (2023)

Трейлер фильма "1993" (2023)

Автор:
02 октября 2023 13:56
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Максим Лагашкин   Сергей Баталов   александр велединский   александра ребенок   Анна Цветкова   Виктория Смирнова   Анатолий Залюбовский   Игорь Кожевин   Александр Кухаренко   Дина Губайдуллина   Андрей Рапопорт   Эльвира Синельник   Элизабет-Александра Дамскер<   p><p>Режиссер: Александр Велединский   фильм   Сергей Гилёв   александр панин   Александр Робак   драма   Евгений Цыганов   григорий верник   2023   Екатерина Вилкова   
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1993 год, дни больших надежд и грозных потрясений. Семья оказывается расколотой надвое — любящие супруги оказываются по разные стороны баррикад в самом центре Москвы.

Страна: Россия

Жанр: драма

Дата выхода в России: 28 сентября 2023

В ролях: Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова, Александр Робак, Максим Лагашкин, Александра Ребенок, Григорий Верник, Сергей Гилёв, Александр Панин, Анна Цветкова, Сергей Баталов, Виктория Смирнова, Анатолий Залюбовский, Игорь Кожевин, Александр Кухаренко, Дина Губайдуллина, Андрей Рапопорт, Эльвира Синельник, Элизабет-Александра Дамскер

Режиссер: Александр Велединский

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Максим Лагашкин   Сергей Баталов   александр велединский   александра ребенок   Анна Цветкова   Виктория Смирнова   Анатолий Залюбовский   Игорь Кожевин   Александр Кухаренко   Дина Губайдуллина   Андрей Рапопорт   Эльвира Синельник   Элизабет-Александра Дамскер<   p><p>Режиссер: Александр Велединский   фильм   Сергей Гилёв   александр панин   Александр Робак   драма   Евгений Цыганов   григорий верник   2023   Екатерина Вилкова   
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3  комментария
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1k
Илья 42 минуты назад
Ельцина покажут положительным , миролюбивым но волевым лидером новой , свободной и демократической России! Отличный фильм, всем смотреть (сарказм)
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623
Максим Химки Полчаса назад
Ничего не понял но очень интересно )
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18k
Alex ASK 2 часа назад
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