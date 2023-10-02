Трейлер фильма "Великая ирония" (2023)

Осенний Париж особенно романтичен. Успешная и несчастливая в браке женщина сталкивается со своим одноклассником, которого не видела много лет. Вспоминая беззаботную юность в Нью-Йорке, она решается на роман с обаятельным писателем, который терял от неё голову в школьные годы. Но когда ревнивый муж начинает что-то подозревать, невинная интрижка постепенно превращается в порочную игру, ставкой в которой может быть сама жизнь.
Страна: Великобритания, США, Франция
Жанр: триллер, драма, мелодрама, комедия
Дата выхода в России: 28 сентября 2023
В ролях: Лу де Лааж, Мельвиль Пупо, Нильс Шнайдер, Валери Лемерсье, Сара Мартинш, Эльза Зильберштейн, Вильям Нидилам, Грегори Гадебуа, Янник Шуара, Гийом де Тонкедек, Арно Виар, Сам Мирхоссейни, Анн Луаре, Жанна Бурно, Найдра Аяди, Филипп Юшан, Бенуа Форжар, Эмили Инсерти-Форментини
Режиссер: Вуди Аллен
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