Трейлер фильма "Великая ирония" (2023)

Осенний Париж особенно романтичен. Успешная и несчастливая в браке женщина сталкивается со своим одноклассником, которого не видела много лет. Вспоминая беззаботную юность в Нью-Йорке, она решается на роман с обаятельным писателем, который терял от неё голову в школьные годы. Но когда ревнивый муж начинает что-то подозревать, невинная интрижка постепенно превращается в порочную игру, ставкой в которой может быть сама жизнь.