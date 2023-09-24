Трейлер фильма "Мегаломаньяк. Реинкарнация" (2022)

Спустя почти 30 лет дело жестокого маньяка возобновляется. Возможно ли, что после долгого затишья он опять взялся за старое? Или же породил новых монстров, продолживших серию кровавых убийств? Чтобы выяснить это, предстоит погрузиться в ужасающие семейные тайны.