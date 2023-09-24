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Трейлер фильма "Мегаломаньяк. Реинкарнация" (2022)

Трейлер фильма "Мегаломаньяк. Реинкарнация" (2022)

Автор:
24 сентября 2023 10:30
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Карим Уэлаж   Элин Шумахер   Бенжамен Рамон   Элен Мор   Пьер Ниссе   Рафаэла Любансю   Катрин Жандрен   Оливье Пикар   Квентин Ласбазейе   фильм   ужасы   Вим Виллар   Бельгия   2022   
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Спустя почти 30 лет дело жестокого маньяка возобновляется. Возможно ли, что после долгого затишья он опять взялся за старое? Или же породил новых монстров, продолживших серию кровавых убийств? Чтобы выяснить это, предстоит погрузиться в ужасающие семейные тайны.

Страна: Бельгия

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 21 сентября 2023

В ролях: Элин Шумахер, Бенжамен Рамон, Элен Мор, Вим Виллар, Пьер Ниссе, Рафаэла Любансю, Катрин Жандрен, Оливье Пикар, Квентин Ласбазейе

Режиссер: Карим Уэлаж

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Карим Уэлаж   Элин Шумахер   Бенжамен Рамон   Элен Мор   Пьер Ниссе   Рафаэла Любансю   Катрин Жандрен   Оливье Пикар   Квентин Ласбазейе   фильм   ужасы   Вим Виллар   Бельгия   2022   
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