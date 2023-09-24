Трейлер фильма "Неудержимые 4" (2023)

Неудержимые несут потери: Барни Росс выбывает из строя, а Ли Кристмас отстранен от будущих операций. В команду набирают новых бойцов и отправляют возмещать ущерб. Но и они терпят поражение и попадают в плен. Теперь Ли Кристмас должен в одиночку пробраться в логово противника и освободить команду, попутно предотвратив глобальную катастрофу. Только так можно спасти мир и восстановить репутацию Неудержимых.
Страна: США
Жанр: боевик, приключения, комедия
Дата выхода в России: 21 сентября 2023
В ролях: Джейсон Стэтэм, Сильвестр Сталлоне, Кёртис Джеймс Джексон, Дольф Лундгрен, Меган Фокс, Рэнди Кутюр, Тони Джаа, Ико Уайс, Энди Гарсиа, Леви Тран, Джейкоб Скипио, Николь Эндрюс, Дарен Ноп, Люси Ньюман-Уильямс
Режиссер: Скотт Во
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