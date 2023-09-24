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Трейлер фильма "Неудержимые 4" (2023)

Трейлер фильма "Неудержимые 4" (2023)

Автор:
24 сентября 2023 13:30
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Кёртис Джеймс Джексон   Тони Джаа   Леви Тран   Джейкоб Скипио   Николь Эндрюс   Дарен Ноп   Люси Ньюман-Уильямс   Сильвестр Сталлоне   фильм   боевики   меган фокс   комедии   приключения   Ико Уайс   Рэнди Кутюр   Дольф Лундгрен   энди гарсиа   Джейсон Стэтэм   Скотт Во   
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Неудержимые несут потери: Барни Росс выбывает из строя, а Ли Кристмас отстранен от будущих операций. В команду набирают новых бойцов и отправляют возмещать ущерб. Но и они терпят поражение и попадают в плен. Теперь Ли Кристмас должен в одиночку пробраться в логово противника и освободить команду, попутно предотвратив глобальную катастрофу. Только так можно спасти мир и восстановить репутацию Неудержимых.

Страна: США

Жанр: боевик, приключения, комедия

Дата выхода в России: 21 сентября 2023

В ролях: Джейсон Стэтэм, Сильвестр Сталлоне, Кёртис Джеймс Джексон, Дольф Лундгрен, Меган Фокс, Рэнди Кутюр, Тони Джаа, Ико Уайс, Энди Гарсиа, Леви Тран, Джейкоб Скипио, Николь Эндрюс, Дарен Ноп, Люси Ньюман-Уильямс

Режиссер: Скотт Во

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Кёртис Джеймс Джексон   Тони Джаа   Леви Тран   Джейкоб Скипио   Николь Эндрюс   Дарен Ноп   Люси Ньюман-Уильямс   Сильвестр Сталлоне   фильм   боевики   меган фокс   комедии   приключения   Ико Уайс   Рэнди Кутюр   Дольф Лундгрен   энди гарсиа   Джейсон Стэтэм   Скотт Во   
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