Трейлер фильма "После. Навсегда" (2023)

Бестселлер об отношениях с Тессой принес Хардину деньги и успех, но оставил с разбитым сердцем. В попытках исправить ошибки давнего прошлого Хардин отправляется из Лондона в знойный Лиссабон, но попадает в новый водоворот страстей. Когда же судьба дарит Хардину и Тессе шанс на счастливый финал, только от них зависит, какой станет последняя глава их истории любви.