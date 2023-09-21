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Трейлер фильма "После. Навсегда" (2023)

Трейлер фильма "После. Навсегда" (2023)

Автор:
21 сентября 2023 09:56
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Мими Кин   Джессика Уэбер   США   Кора Кирк   Элла Мартин   Пол Эс Трейси   Роза Эскода   фильм   драмы   мелодрамы   Кастилл Лэндон   Джозефина Лэнгфорд   Ариэль Кеббел   Стивен Мойер   Луиза Ломбард   Хиро Файннс-Тиффин   Бенджамин Масколо   2023   
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Бестселлер об отношениях с Тессой принес Хардину деньги и успех, но оставил с разбитым сердцем. В попытках исправить ошибки давнего прошлого Хардин отправляется из Лондона в знойный Лиссабон, но попадает в новый водоворот страстей. Когда же судьба дарит Хардину и Тессе шанс на счастливый финал, только от них зависит, какой станет последняя глава их истории любви.

Страна: США

Жанр: драма, мелодрама

Дата выхода в России: 14 сентября 2023

В ролях: Хиро Файннс-Тиффин, Джозефина Лэнгфорд, Луиза Ломбард, Мими Кин, Стивен Мойер, Бенджамин Масколо, Джессика Уэбер, Кора Кирк, Ариэль Кеббел, Роза Эскода, Элла Мартин, Пол Эс Трейси

Режиссер: Кастилл Лэндон

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Мими Кин   Джессика Уэбер   США   Кора Кирк   Элла Мартин   Пол Эс Трейси   Роза Эскода   фильм   драмы   мелодрамы   Кастилл Лэндон   Джозефина Лэнгфорд   Ариэль Кеббел   Стивен Мойер   Луиза Ломбард   Хиро Файннс-Тиффин   Бенджамин Масколо   2023   
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