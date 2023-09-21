Трейлер фильма "После. Навсегда" (2023)

Бестселлер об отношениях с Тессой принес Хардину деньги и успех, но оставил с разбитым сердцем. В попытках исправить ошибки давнего прошлого Хардин отправляется из Лондона в знойный Лиссабон, но попадает в новый водоворот страстей. Когда же судьба дарит Хардину и Тессе шанс на счастливый финал, только от них зависит, какой станет последняя глава их истории любви.
Страна: США
Жанр: драма, мелодрама
Дата выхода в России: 14 сентября 2023
В ролях: Хиро Файннс-Тиффин, Джозефина Лэнгфорд, Луиза Ломбард, Мими Кин, Стивен Мойер, Бенджамин Масколо, Джессика Уэбер, Кора Кирк, Ариэль Кеббел, Роза Эскода, Элла Мартин, Пол Эс Трейси
Режиссер: Кастилл Лэндон
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