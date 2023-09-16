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Трейлер фильма "Бери да помни" (2023)

Трейлер фильма "Бери да помни" (2023)

Автор:
16 сентября 2023 13:32
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   фильм   комедии   Роза Хайруллина   Байбулат Батулла   Рабит Батулла   Юнус Таиров   Алмаз Хамзин   2023   Нияз Мубаракзянов   алина насибуллина   Нурбек Батуллин   Сирень Байрамов   
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Шестилетний Ильхам проводит лето в деревне, но сильно скучает по родителям. Чтобы развлечь внука, дед Расим вспоминает про легендарную игру «Бери да помни», благодаря которой начинается череда исполнений желаний. Поначалу происходящее не нравится его жене Суфие, но постепенно игра самым невероятным образом меняет как жизнь этой семьи, так и жизнь и мечты всей деревни.

Страна: Россия

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 14 сентября 2023

В ролях: Рабит Батулла, Юнус Таиров, Роза Хайруллина, Алмаз Хамзин, Нияз Мубаракзянов, Алина Насибуллина, Нурбек Батуллин, Сирень Байрамов

Режиссер: Байбулат Батулла

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   фильм   комедии   Роза Хайруллина   Байбулат Батулла   Рабит Батулла   Юнус Таиров   Алмаз Хамзин   2023   Нияз Мубаракзянов   алина насибуллина   Нурбек Батуллин   Сирень Байрамов   
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