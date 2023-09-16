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Трейлер мультфильма "Дозор Джунглей: Кругосветка" (2023)

Трейлер мультфильма "Дозор Джунглей: Кругосветка" (2023)

Автор:
16 сентября 2023 13:01
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   франция   Поль Борн   Готье Бату   Ида Галич   Эммануэль Куртиль   Артур Бабич   мультфильм   комедии   приключения   семейный   Лоран Брю   Янник Мулен   Бенуа Сомвиль   Аня Pokrov   Роман Каграманов   Антон Шастун   Леопольдина Серре   Филипп Бозо   Лоран Морто   Жереми Ковийо   Фредерик Сердаль   Ксавье Фагнон   2023   Паскаль Касанова   Селин Монсаррат   
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Таинственный суперзлодей покрывает джунгли розовой пеной, которая взрывается при контакте с водой. Команда разношерстных животных во главе с пингвином Морисом отправляется в кругосветное путешествие наперегонки со временем, чтобы найти способ остановить уничтожение любимых джунглей до начала сезона дождей.

Страна: Франция

Жанр: комедия, семейный, приключения

Дата выхода в России: 14 сентября 2023

Роли озвучивали: Аня Покров, Ида Галич, Роман Каграманов, Артур Бабич, Антон Шастун, Селин Монсаррат, Паскаль Касанова, Леопольдина Серре, Филипп Бозо, Лоран Морто, Жереми Ковийо, Эммануэль Куртиль, Поль Борн, Фредерик Сердаль, Готье Бату, Ксавье Фагнон

Режиссер: Лоран Брю, Янник Мулен, Бенуа Сомвиль

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   франция   Поль Борн   Готье Бату   Ида Галич   Эммануэль Куртиль   Артур Бабич   мультфильм   комедии   приключения   семейный   Лоран Брю   Янник Мулен   Бенуа Сомвиль   Аня Pokrov   Роман Каграманов   Антон Шастун   Леопольдина Серре   Филипп Бозо   Лоран Морто   Жереми Ковийо   Фредерик Сердаль   Ксавье Фагнон   2023   Паскаль Касанова   Селин Монсаррат   
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