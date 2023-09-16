Трейлер мультфильма "Дозор Джунглей: Кругосветка" (2023)

Таинственный суперзлодей покрывает джунгли розовой пеной, которая взрывается при контакте с водой. Команда разношерстных животных во главе с пингвином Морисом отправляется в кругосветное путешествие наперегонки со временем, чтобы найти способ остановить уничтожение любимых джунглей до начала сезона дождей.
Страна: Франция
Жанр: комедия, семейный, приключения
Дата выхода в России: 14 сентября 2023
Роли озвучивали: Аня Покров, Ида Галич, Роман Каграманов, Артур Бабич, Антон Шастун, Селин Монсаррат, Паскаль Касанова, Леопольдина Серре, Филипп Бозо, Лоран Морто, Жереми Ковийо, Эммануэль Куртиль, Поль Борн, Фредерик Сердаль, Готье Бату, Ксавье Фагнон
Режиссер: Лоран Брю, Янник Мулен, Бенуа Сомвиль
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