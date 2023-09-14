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Трейлер мультфильма "Пернатый патруль" (2023)

Трейлер мультфильма "Пернатый патруль" (2023)

Автор:
14 сентября 2023 12:21
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Китай   мультфильм   комедии   приключения   Дун Лун   Найджел Тирни   Лю Синцзуо   Син Линэр   Чэнь Хао   Хуань Тин   И Чжоу (II)   Нань Ли   Си Лю   Дженпэн Рэн   Джозеф   Чень Ю   Лин Си   2023   
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Орлёнок был воспитан курами. Но инстинкты взяли свое, и он отправляется на поиски себя. Невероятные путешествия приводят орла в Птицеград, где он находит не только своих родственников, но и новую цель — стать членом команды Пернатого патруля. Впрочем, он еще не подозревает, что в городе зреет страшный заговор.

Страна: Китай

Жанр: комедия, приключения

Дата выхода в России: 7 сентября 2023

Роли озвучивали: Лю Синцзуо, Син Линэр, Чэнь Хао, Хуань Тин, И Чжоу (II), Нань Ли, Си Лю, Дженпэн Рэн, Джозеф, Чень Ю, Лин Си

Режиссер: Дун Лун, Найджел Тирни

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Китай   мультфильм   комедии   приключения   Дун Лун   Найджел Тирни   Лю Синцзуо   Син Линэр   Чэнь Хао   Хуань Тин   И Чжоу (II)   Нань Ли   Си Лю   Дженпэн Рэн   Джозеф   Чень Ю   Лин Си   2023   
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