Трейлер мультфильма "Пернатый патруль" (2023)

Орлёнок был воспитан курами. Но инстинкты взяли свое, и он отправляется на поиски себя. Невероятные путешествия приводят орла в Птицеград, где он находит не только своих родственников, но и новую цель — стать членом команды Пернатого патруля. Впрочем, он еще не подозревает, что в городе зреет страшный заговор.
Страна: Китай
Жанр: комедия, приключения
Дата выхода в России: 7 сентября 2023
Роли озвучивали: Лю Синцзуо, Син Линэр, Чэнь Хао, Хуань Тин, И Чжоу (II), Нань Ли, Си Лю, Дженпэн Рэн, Джозеф, Чень Ю, Лин Си
Режиссер: Дун Лун, Найджел Тирни
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